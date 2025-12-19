Presidentes de Ucrania y Polonia muestran unidad contra Rusia y abordan tensiones históricas

Los presidentes de Ucrania y Polonia se reunieron en Varsovia el viernes para subrayar la unidad de sus países frente a Rusia. También señalaron avances en la reconciliación histórica, que había causado tensiones en las relaciones bilaterales en el pasado.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy fue recibido por su homólogo polaco, Karol Nawrocki, en el Palacio Presidencial para una visita destinada a asegurar que las relaciones se mantengan estables, independientemente de cualquier cambio de poder en Varsovia.

El gobierno liberal de Polonia es un firme defensor de Ucrania, con el primer ministro Donald Tusk actuando como uno de los defensores más viscerales de Kiev en foros internacionales. Pero los resultados de las elecciones presidenciales de este año indican que el anterior partido nacionalista Ley y Justicia podría volver al poder en 2027.

Nawrocki, quien ganó las elecciones con el respaldo de Ley y Justicia, se ha vuelto difícil de convencer. Ha solicitado que los ucranianos demuestren gratitud por el apoyo polaco desde la invasión rusa e insistió en que no se debería permitir que Kiev se una a la Unión Europea incondicionalmente.

Durante una conferencia de prensa el viernes, Nawrocki señaló que estaba contento con la visita de Zelenskyy. Dijo que la presencia del presidente ucraniano en Varsovia era una buena noticia para Varsovia y Kiev y una mala noticia para Moscú.

"En asuntos estratégicos, nuestra cooperación estratégica en el campo de la seguridad, Polonia, Ucrania, países de la región, países llenos de valores democráticos están juntos y esto nunca ha estado en duda", afirmó Nawrocki.

Añadió que Polonia apoyaba los esfuerzos para transferir activos rusos congelados a Ucrania, así como más sanciones contra Rusia y acciones contra su flota clandestina. Zelenskyy dijo que Ucrania estaba lista para compartir su experiencia en defensa contra drones y dio la bienvenida a las empresas polacas para participar en la reconstrucción de Ucrania.

Fondos europeos

Zelenskyy expresó su gratitud por el apoyo de Polonia, incluyendo el respaldo a un préstamo masivo sin intereses de la Unión Europea a Ucrania. Los líderes europeos habían acordado más temprano el viernes proporcionar 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) para satisfacer las necesidades militares y económicas de Kiev durante los próximos dos años.

"Si Rusia prolonga esta guerra —y ese es exactamente el mensaje que todo el mundo escucha desde Moscú, ya que continúan amenazándonos— utilizaremos estos fondos para la defensa, si la guerra continúa", declaró Zelenskyy en Varsovia.

"Si el mundo obliga a Rusia a hacer la paz, utilizaremos estos fondos exclusivamente para la reconstrucción de nuestro país".

El líder ucraniano también comentó sobre la noticia de que Rusia había desplegado su último sistema de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia.

"Esto representa una amenaza para muchos países europeos, incluyendo Polonia, Alemania y otros", señaló Zelenskyy, agregando que Ucrania había compartido información sobre el Oreshnik con países occidentales.

Dijo que Ucrania instó a sus aliados a imponer sanciones a las empresas que producen componentes utilizados en el sistema Oreshnik, pero aún no ha visto resultados.

Heridas históricas

Los dos presidentes adoptaron un tono conciliador sobre el tema de la exhumación de víctimas polacas que yacen en fosas comunes en la región ucraniana de Volhynia.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las relaciones polaco-ucranianas en las regiones ocupadas por los nazis de Volhynia y Galicia Oriental estuvieron marcadas por un violento conflicto interétnico. Formaciones armadas de ambos lados, incluyendo el Ejército Insurgente Ucraniano y fuerzas subterráneas polacas, estuvieron involucradas en ataques y represalias que llevaron a grandes bajas civiles entre polacos y ucranianos.

La tragedia histórica ha sido una fuente importante de tensión entre los dos países. Las autoridades polacas estiman que decenas de miles de polacos fueron asesinados.

En enero, Polonia y Ucrania alcanzaron un acuerdo según el cual Ucrania permitirá la exhumación de algunas víctimas polacas, lo que se consideró un gran avance. Las exhumaciones ya han tenido lugar este año en el pueblo de Puzhnyky en la región occidental de Ternopil en Ucrania, descubriendo los restos de al menos 42 personas que se cree son víctimas de las masacres de Volhynia, y en Lviv-Zboiska. Se otorgaron más permisos por ambas partes para exhumaciones en otros lugares.

Nawrocki, sin embargo, pidió más concesiones a Ucrania. Representantes de instituciones ucranianas y polacas que se ocupan de la memoria histórica se reunieron el viernes junto a los presidentes.

"La parte ucraniana está lista para cumplir con las expectativas polacas para acelerar el trabajo en este asunto", sostuvo Zelenskyy.

"Respetamos la perspectiva polaca sobre la historia de nuestras naciones. Honramos su memoria de lo que sucedió y esperamos el mismo respeto por nuestra memoria ucraniana".

___________________________________

Novikov contribuyó desde Kiev, Ucrania.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.