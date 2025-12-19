Líderes de la UE acuerdan préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania tras intensas negociaciones

Los líderes de la Unión Europea acordaron el viernes proporcionar un enorme préstamo sin intereses a Ucrania para satisfacer sus necesidades militares y económicas durante los próximos dos años, pero no lograron superar las diferencias con Bélgica que les habrían permitido utilizar activos rusos congelados para recaudar los fondos.

Tras casi cuatro años de guerra, el Fondo Monetario Internacional estima que Ucrania necesitará 137.000 millones de euros (161.000 millones de dólares) en 2026 y 2027. El gobierno en Kiev está al borde de la bancarrota y necesita desesperadamente el dinero para la primavera.

El plan había consistido en utilizar una parte de los 210.000 millones de euros (246.000 millones de dólares) en activos rusos que están congelados en Europa, principalmente en Bélgica.

Los líderes trabajaron hasta altas horas de la noche del jueves para asegurar a Bélgica que la protegerían de cualquier represalia rusa si apoyaba el plan de “préstamo de reparaciones”, pero a medida que las conversaciones se estancaron, los líderes finalmente optaron por pedir prestado el dinero en los mercados de capitales.

“Tenemos un acuerdo. Decisión de proporcionar 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) de apoyo a Ucrania para 2026-27 aprobada. Nos comprometimos, cumplimos”, afirmó el presidente del Consejo de la UE, António Costa, en una publicación en redes sociales.

No todos los países estuvieron de acuerdo con el paquete de préstamos. Hungría, Eslovaquia y la República Checa se niegan a apoyar a Ucrania y se opusieron, pero se llegó a un acuerdo en el que no bloquearon el paquete y se les prometió protección contra cualquier repercusión financiera.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el aliado más cercano del presidente ruso Vladímir Putin en Europa y quien se describe a sí mismo como un pacificador, dijo: “No me gustaría una Unión Europea en guerra”.

“Dar dinero significa guerra”, dijo Orbán. También describió como un “callejón sin salida” el plan rechazado de usar los activos rusos congelados.

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que el acuerdo fue un gran avance y afirmó que pedir prestado en los mercados de capitales “era la forma más realista y práctica” de financiar a Ucrania y sus esfuerzos de guerra.

El canciller alemán Friedrich Merz también elogió la decisión.

“El paquete financiero para Ucrania ha sido finalizado”, dijo Merz en un comunicado, señalando que “a Ucrania se le concede un préstamo sin intereses”.

“Estos fondos son suficientes para cubrir las necesidades militares y presupuestarias de Ucrania durante los próximos dos años”, agregó el canciller. Señaló que los activos congelados permanecerán bloqueados hasta que Rusia haya pagado una indemnización de guerra a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha dicho que eso costaría más de 600.000 millones de euros (700.000 millones de dólares).

“Si Rusia no paga una indemnización, nosotros —en total conformidad con el derecho internacional— haremos uso de los activos rusos inmovilizados para pagar el préstamo”, dijo Merz.

Zelenskyy, quien viajó a Bruselas para una cumbre que tuvo lugar mientras ocurrían encendidas protestas por parte de agricultores enfurecidos por un acuerdo comercial propuesto con cinco países sudamericanos, había apelado por una decisión rápida para mantener a Ucrania a flote en el nuevo año.

El primer ministro polaco Donald Tusk advirtió la mañana del jueves que sería como enviar “dinero hoy o sangre mañana” para ayudar a Ucrania.

El plan de usar activos rusos congelados se estancó cuando el primer ministro belga Bart De Wever rechazó el procedimiento por considerarlo legalmente arriesgado y advirtió que podría perjudicar el negocio de Euroclear, la cámara de compensación financiera con sede en Bruselas donde se mantienen 193.000 millones de euros (226.000 millones de dólares) en activos congelados.

Bélgica se vio sacudida el viernes pasado cuando el Banco Central de Rusia presentó una demanda contra Euroclear para evitar que se proporcionara cualquier préstamo a Ucrania utilizando su dinero, que está congelado según las sanciones de la UE impuestas a Moscú después de que lanzara su guerra a gran escala en 2022.

“Para mí, el préstamo de indemnización no era una buena idea”, dijo De Wever a los periodistas después de la reunión. “Cuando explicamos el texto nuevamente, había tantas preguntas que dije, se los dije, se los dije. Hay muchos cabos sueltos. Y si empiezas a tirar de los cabos sueltos en las cuerdas, la cosa se derrumba”.

“Evitamos caer en un precedente que corre el riesgo de socavar la certeza legal en todo el mundo. Salvaguardamos el principio de que Europa respeta la ley, aun cuando es difícil, aun cuando estamos bajo presión”, dijo, y agregó que la UE “envió una fuerte señal política. Europa apoya a Ucrania”.

Aun así, Costa dijo que la UE “se reserva el derecho de hacer uso de los activos inmovilizados para reembolsar este préstamo”.