Enviado del Kremlin viajará a Miami para analizar plan de paz de EEUU para Ucrania

Un enviado del Kremlin viajará a Florida para analizar un plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, dijo un funcionario estadounidense el jueves, mientras los líderes de la Unión Europea estudiaban un importante préstamo para ayudar al gobierno ucraniano.

Kirill Dmitriev, quien dirige el fondo soberano de Rusia, se reunirá con el enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner, el yerno del mandatario, en Miami el sábado, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para adelantar una reunión que aún no ha sido anunciada públicamente.

El funcionario dijo que Witkoff y Kushner se sentarán con Dmitriev tras sostener reuniones con funcionarios ucranianos y europeos en Berlín a principios de esta semana, en las que analizaron garantías de seguridad de Estados Unidos para Kiev, concesiones territoriales y otros aspectos del plan redactado por Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Cuando se le preguntó sobre la reunión en Miami, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el jueves que Moscú se prepara para establecer contactos con Estados Unidos con el objetivo de conocer los resultados de las reuniones en Berlín, pero no dio más detalles.

Trump ha puesto en marcha un amplio impulso diplomático para poner fin a casi cuatro años de combates tras la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, pero los esfuerzos de Washington se han topado con demandas fuertemente conflictivas por parte de Moscú y Kiev.

El presidente ruso Vladímir Putin advirtió el miércoles que Moscú buscaría extender sus avances en Ucrania si Kiev y sus aliados occidentales rechazan las demandas del Kremlin en las conversaciones de paz.

Putin quiere que todas las áreas de cuatro regiones clave capturadas por sus fuerzas, así como Crimea, anexada ilegalmente en 2014, sean reconocidas como territorio ruso. También ha exigido que Ucrania se retire de algunas áreas en el este del país que las fuerzas de Moscú aún no han capturado.

El Kremlin también insiste en que Ucrania abandone su intento de unirse a la OTAN y advierte que no aceptará el despliegue de tropas de miembros de la alianza y las considerará como un “objetivo legítimo”.

Zelenskyy ha expresado su disposición a abandonar el intento de Ucrania de unirse a la OTAN si Estados Unidos y otras naciones occidentales le conceden a Kiev garantías de seguridad similares a las ofrecidas a los miembros de la alianza. Pero Ucrania sigue prefiriendo unirse a la OTAN como la mejor garantía de seguridad para evitar una mayor agresión rusa.

Al mismo tiempo, Zelenskyy ha rechazado las exigencias de Moscú de que retire sus tropas de otras áreas que Rusia no ha podido tomar por la fuerza.

El mandatario ucraniano dijo que se esperaba que los funcionarios de su país mantuvieran negociaciones en Estados Unidos el viernes o sábado.

“Tenemos avances en nuestro diálogo con la parte estadounidense respecto a algunos de nuestros puntos, ellos también hablan con la parte rusa”, dijo Zelenskyy en una visita a Bruselas, donde los líderes de la UE decidirían si han de usar decenas de miles de millones de euros en activos rusos congelados para respaldar un préstamo con el objetivo de satisfacer las necesidades militares y financieras de Ucrania durante los próximos dos años.

“Estamos en guerra y Estados Unidos son los que toman decisiones, quienes realmente pueden detener a Putin, y cuento con esto”, dijo Zelenskyy. “Realmente cuento con la presión de Estados Unidos. Putin no quiere detener esta guerra, pero puede hacerlo si Estados Unidos presiona más”.

Mientras los aliados europeos se reunían para la cumbre, en la que hay mucho en juego, Rusia y Ucrania intercambiaron más ataques aéreos.

La fuerza aérea de Ucrania dijo que Rusia disparó 82 drones de varios tipos contra Ucrania durante la noche, de los cuales 63 fueron interceptados o bloqueados.

En Cherkasy, drones rusos dirigidos contra infraestructura crítica hirieron a seis personas y dejaron varias partes de la ciudad sin electricidad, dijo el jefe de la administración regional Ihor Taburets. Los drones rusos también hirieron a cuatro personas en Kryvyi Rih y a siete cerca de Odesa, según autoridades locales.

En la región rusa de Rostov, un ataque nocturno de drones ucranianos provocó la muerte de tres personas, entre ellas, dos miembros de la tripulación de un barco de carga que fue alcanzado en Rostov-on-Don y otro hombre que murió en Bataysk. Al menos 10 personas más resultaron heridas, indicaron autoridades locales.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus defensas aéreas interceptaron 47 drones ucranianos durante la noche.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.