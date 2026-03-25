Presidente bielorruso Lukashenko llega a Corea del Norte para reunirse con Kim Jong Un

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, llegó el miércoles a la capital de Corea del Norte, donde se espera que se reúna con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Lukashenko fue recibido en el aeropuerto de Pyongyang por Kim Tok Hun, quien fue nombrado viceprimer ministro esta semana, según la agencia noticiosa estatal bielorrusa Belta. La Agencia Central de Noticias de Corea, la agencia oficial norcoreana, había reportado antes que Lukashenko realizaría una visita oficial invitado por Kim, pero no confirmó su llegada.

Lukashenko, que ha gobernado su país con mano de hierro durante más de tres décadas, es un estrecho aliado del Kremlin. Permitió que Rusia utilizara su territorio para la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, y más tarde autorizó el despliegue de armas nucleares tácticas de Moscú en Bielorrusia.

Kim también se ha acercado a Rusia en los últimos años, enviando miles de soldados y grandes cantidades de armas para respaldar la guerra del presidente Vladímir Putin en Ucrania, mientras impulsa una política exterior más asertiva que busca reforzar su relación con países que se oponen a Washington.

Kim acusó el lunes a Estados Unidos de “terrorismo de Estado y agresión” a nivel global durante un discurso ante el parlamento norcoreano —un órgano que suele avalar sin objeciones las decisiones del líder—, en una aparente referencia a la guerra en Oriente Medio. Además, pidió que Pyongyang desempeñe un papel más firme en un frente unido contra la Casa Blanca en medio del aumento del sentimiento antiestadounidense.

Según Belta, la relación bilateral entre Corea del Norte y Bielorrusia figura en la agenda de las conversaciones entre los dos líderes. Lukashenko se reunió por última vez con Kim en septiembre de 2025 en Beijing y fue invitado a visitar Corea del Norte, apuntó la agencia. En 2024, el ministro bielorruso de Exteriores, Maxim Ryzhenkov, visitó la hermética nación. Según Ryzhenkov, los países firmarán un tratado de amistad y cooperación durante la visita.

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El periodista de The Associated Press Kim Tong-hyung en Seúl, Corea del Sur, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.