¿Por qué el préstamo de guerra de la Unión Europea es vital para Ucrania?

Ucrania, con graves problemas de liquidez, logró obtener un préstamo crucial de la Unión Europea que le proporcionará un vital salvavidas para sostener este año sus esfuerzos en tiempos de guerra.

El paquete de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) fue aprobado formalmente el jueves, días después de que el presidente Volodymyr Zelenskyy anunciara que se había reparado el tramo ucraniano del oleoducto Druzhba y que se reanudaría el flujo de petróleo hacia Eslovaquia y Hungría, condiciones vinculadas al desembolso de los fondos.

La aprobación se retrasó durante meses en medio de fricciones políticas dentro de la UE, incluida la resistencia del primer ministro húngaro saliente, Viktor Orbán, considerado por muchos como el aliado más cercano del Kremlin dentro del bloque. Orbán fue derrotado electoralmente a principios de este mes, lo que despejó el camino para un avance en las negociaciones.

Esta es una explicación de por qué es importante el paquete de la UE:

Por qué Kiev necesita el préstamo

Los fondos llegan en un momento crítico. El Fondo Monetario Internacional estima que Ucrania enfrentará una brecha de financiación de aproximadamente 136.000 millones de euros (158.000 millones de dólares) durante los próximos dos años.

Se espera que el préstamo de la UE cubra cerca de dos tercios de las necesidades de financiación de Ucrania en 2026 y 2027. Sin él, las autoridades advierten que Kiev podría haberse quedado sin recursos para sostener funciones básicas del Estado y su esfuerzo bélico ya desde esta primavera. Se prevé que el primer tramo de financiación se libere en los próximos meses.

Ucrania tendrá acceso a 45.000 millones de euros (53.000 millones de dólares) por el resto de este año, y a 45.000 millones de euros (53.000 millones de dólares) durante todo 2027.

Según el acuerdo, cerca de un tercio de los fondos se destinará a apoyo presupuestario para el gobierno de Ucrania, mientras que el resto se dirigirá a defensa, cubriendo la adquisición de armas y la ampliación de la producción nacional de armamento.

Por qué tardó tanto

Los líderes de la UE acordaron el préstamo en diciembre de 2025, pero su implementación se estancó durante meses en medio de una disputa por el tramo del oleoducto Druzhba vinculado a Ucrania.

En diciembre, República Checa, Hungría y Eslovaquia acordaron no impedir que sus socios de la UE pidieran prestado el dinero en los mercados internacionales, siempre que los tres países no tuvieran que participar.

El oleoducto, que transporta petróleo ruso a Eslovaquia y Hungría, quedó fuera de servicio a finales de enero cuando funcionarios ucranianos afirmaron que había resultado dañado en un ataque ruso. Los gobiernos de Hungría y Eslovaquia acusaron a Ucrania de cortar deliberadamente los suministros, convirtiendo el asunto en un enfrentamiento político más amplio dentro de la UE.

El préstamo finalmente se desbloqueó después de que Hungría y Eslovaquia afirmaran que Ucrania había restablecido el flujo esta semana. Zelenskyy dijo que las reparaciones se habían completado, eliminando el último obstáculo para la aprobación.

El paso final, dado el jueves, fue aprobar por unanimidad cambios en el presupuesto a largo plazo de la UE para permitir el gasto futuro. Por eso hubo que sumar a Hungría y Eslovaquia.

Cómo se reembolsará el préstamo

Los líderes de la UE acordaron que Ucrania comenzará a reembolsar el préstamo una vez que Rusia pague reparaciones de guerra.

En lugar de utilizar los activos congelados del banco central ruso para garantizar el préstamo, los Estados miembros optaron por un enfoque más cauteloso. En su lugar, los líderes europeos decidieron que pedirían prestado el dinero para prestárselo a Ucrania.

Las preocupaciones sobre posibles represalias rusas y por impugnaciones legales los llevaron a mantener los activos congelados hasta que Moscú ponga fin a su guerra y compense a Ucrania por la destrucción causada.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.