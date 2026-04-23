Militares de EEUU dicen haber detenido otro petrolero asociado con Irán

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se apoderaron el jueves de otro petrolero vinculado al contrabando de petróleo iraní, lo que elevó la tensión en una disputa con Irán al día siguiente de que su Guardia Revolucionaria tomara el control de dos embarcaciones en el crucial estrecho de Ormuz.

El Departamento de Defensa difundió imágenes de video de fuerzas de Estados Unidos en la cubierta del petrolero Majestic X, que fue incautado en el océano Índico.

“Continuaremos con la aplicación global de la ley marítima para desarticular redes ilícitas e interceptar embarcaciones que brinden apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, afirmó el Pentágono en un comunicado.

Datos de seguimiento de buques situaban al Majestic X en el océano Índico entre Sri Lanka e Indonesia, aproximadamente en la misma ubicación que el petrolero Tifani, incautado previamente por fuerzas estadounidenses. Se dirigía a Zhoushan, China.

No hubo una respuesta inmediata de Irán ante la noticia de la incautación.

La incautación se produce un día después de que Irán atacara tres buques de carga en el estrecho y capturara dos de ellos, lo que intensificaba su ofensiva contra la navegación en la vía marítima clave por la que, en tiempos de paz, pasa el 20% del petróleo comercializado en el mundo.

El Majestic X es un petrolero con bandera de Guyana. Anteriormente se llamaba Phonix y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en 2024 por contrabando de crudo iraní en contravención de las sanciones estadounidenses contra la República Islámica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prolongó un alto el fuego el martes, al tiempo que mantenía un bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán ha estrangulado de hecho casi todas las exportaciones a través del estrecho, sin que se vislumbre un final.

El conflicto ya ha disparado los precios de la gasolina muy por encima de la región y ha elevado el costo de los alimentos y de una amplia gama de otros productos. El precio del crudo Brent, el referente internacional, superó los 100 dólares por barril, lo que supone un aumento del 35% respecto a los niveles previos a la guerra, pero los mercados bursátiles aún parecen restarle importancia.

El comisario de Energía de la Unión Europea, Dan Jørgensen, advirtió el miércoles sobre un impacto duradero para consumidores y empresas, y lo comparó con otras grandes crisis energéticas de los últimos 50 años. Señaló que la disrupción le cuesta a Europa alrededor de 500 millones de euros (600 millones de dólares) cada día.

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Keaten informó desde Ginebra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.