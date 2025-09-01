Un hombre que fue captado en cámara al arrebatarle a un niño una gorra autografiada por la estrella polaca del tenis Kamil Majchrzak en el Abierto de tenis de Estados Unidos se disculpó tras desencadenar furiosas críticas en Internet.

Piotr Szczerek, director ejecutivo de la empresa polaca de pavimentación Drogbruk, ha sido el centro de una lluvia de críticas en las redes sociales después de que el fin de semana se hiciera viral un video en el que se le ve arrebatando la gorra a un niño en el Abierto de EE. UU. El millonario fue visto metiendo la gorra en la bolsa de su mujer.

Majchrzak declaró a The Post: “Obviamente, fue una confusión. Estaba señalando, di la gorra, pero tenía muchas cosas que hacer después de mi partido, después de estar supercansado y superemocionado por la victoria. No me di cuenta”.

open image in gallery El tenista polaco Kamil Majchrzak se reunió con el niño tras el incidente y le regaló una gorra autografiada ( Getty )

¿Qué pasó en el Abierto de EE. UU.?

Majchrzak acababa de derrotar al ruso Karen Khachanov en la segunda ronda de la competición cuando firmó la gorra del joven aficionado, que rápidamente fue arrebatada.

Tras hacerse viral el incidente, la estrella del tenis se pronunció al respecto en Instagram y pidió ayuda para encontrar a Brock, el niño. La estrella del tenis se reunió con Brock y le regaló una gorra autografia.

La gente expresó su enfado por el incidente en las redes sociales y cientos de personas han dejado críticas negativas en Google, donde la empresa tiene ahora una calificación de 1,3 estrellas.

Una persona observó: “El director ejecutivo fue visto públicamente siendo mezquino con un niño, y al confirmar públicamente sus acciones, su comportamiento refleja los valores de su empresa, ya que es el representante principal. No hagas negocios con un niño que se cree hombre”.

open image in gallery Captura de pantalla 2025-09-01 a las 11.59.49.png ( Eurosport )

¿Quién es Piotr Szczerek?

Szczerek es director general y cofundador de Drogbruk, una empresa de pavimentación, vallado y paisajismo que fundó en 1999 con su mujer, Anna.

La diputada polaca de izquierda Anita Kucharska-Dziedzic lo nombró el empresario polaco más conocido en una publicación en X.

Afirmó: “Sin duda, el empresario polaco más reconocible del mundo. Consiguió miles de millones de seguidores en un solo día. Los empresarios polacos tendrán que luchar durante años para recuperarse de esta pérdida de imagen. ¡Por desgracia!”.

Al parecer, Szczerek y su esposa son tenistas aficionados que compiten en dobles y son patrocinadores de la Asociación Polaca de Tenis.

open image in gallery Piotr Szczerek, calificado como el empresario polaco más reconocible, reconoce que cometió “un gran error” ( X/@TelAviv2025 )

¿Cómo respondió el director ejecutivo?

El empresario eliminó la mayoría de sus cuentas en las redes sociales, pero el lunes publicó una disculpa en su Facebook.

En el mensaje, Szczerek afirmaba que había cometido “un gran error”, pero que pensó que el tenista le estaba regalando la gorra.

“Debido a la situación ocurrida durante el partido de Kamil Majchrzak en el Abierto de EE. UU., me gustaría pedir claramente disculpas al chico afectado, a su familia, así como a todos los aficionados y al propio jugador”, reza el comunicado.

En el mensaje, describe que estaba “emocionado” tras la victoria y que estaba “convencido” de que el tenista se quitó la gorra en su dirección, hacia sus hijos, que “habían pedido autógrafos antes”.

Y agrega: “Hoy sé que hice algo que parecía que le arrebaté deliberadamente el recuerdo al niño. No era mi intención, pero eso no cambia el hecho de que hice daño al chico y decepcioné a los aficionados”.

Debido a que circularon varias disculpas falsas en las redes, el director ejecutivo aclaró que no procedían de él: “También quiero dejar claro que ni yo, ni mi mujer, ni mis hijos hemos comentado esta situación, ni en las redes sociales, ni en ningún portal”, aseveró.

Dijo que había devuelto la gorra y se disculpó con la familia.