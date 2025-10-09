Partido gobernante de Corea del Norte cumple 80 años con la presencia de líderes extranjeros

Corea del Norte celebra el viernes el 80 aniversario del partido gobernante y diferentes mandatarios y líderes extranjeros participarán en la conmemoración.

Las celebraciones del Partido de los Trabajadores servirán, una vez más, para mostrar cómo Pyongyang está tratando de reforzar sus relaciones con algunos actores y aliados globales clave, como China y Rusia, que estarán representados por funcionarios de alto nivel.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha tenido en China a su aliado más importante, y en los últimos años ha establecido vínculos también con Rusia, país al que ha ayudado enviando tropas para participar en su guerra contra Ucrania.

En septiembre, Kim estuvo junto al presidente de China, Xi Jinping, y a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en su visita a Beijing para asistir a un multitudinario desfile militar para conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial.

Los planes para los festejos norcoreanos no se han revelado, pero algunos líderes extranjeros han comenzado a llegar ya a la hermética nación.

A continuación, un vistazo a algunos de los líderes y representantes de alto nivel que se espera que asistan:

Li Qiang, primer ministro de China

El primer ministro de China, Li Qiang, llegó el jueves a la capital norcoreana, Pyongyang, reportó la agencia noticiosa oficial china, Xinhua.

La de Li es la visita de más alto nivel de un líder chino al país desde 2019. Es uno de los siete miembros del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista, la cúpula del poder en China.

Como primer ministro, normalmente se le considera el segundo político con más poder en el país, por detrás del presidente, Xi Jinping. Li ha representado recientemente a China en más viajes al extranjero y eventos de alto perfil, incluyendo la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre.

Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia

Rusia mandó a Dmitry Medvedev, expresidente del país y vicepresidente del Consejo de Seguridad —que está dirigido por Putin—, a las conmemoraciones de esta semana, reportó el lunes la Agencia Central de Noticias de Corea.

Pyongyang ha estado ampliando la cooperación con Moscú, otro vecino de China. Ha enviado tropas de combate y municiones para apoyar el esfuerzo bélico del Kremlin contra Ucrania.

To Lam, líder de Vietnam

El secretario general del Partido Comunista, To Lam, que es el principal líder del país, también llegó el jueves a Corea del Norte para las celebraciones, según la prensa estatal vietnamita.

Como secretario general de la formación, To Lam ocupa la misma posición de liderazgo que Kim en el Partido de los Trabajadores de Corea del Norte.

La prensa estatal de Vietnam apuntó que la visita se produce mientras ambas naciones conmemoran el 75to aniversario de sus relaciones diplomáticas.

Thongloun Sisoulith, presidente de Laos

El presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, también asistirá, indicó la ACNC la semana pasada. Es el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.