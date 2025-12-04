Cronología de la actividad diplomática en torno a la guerra en Ucrania

El último esfuerzo de Estados Unidos para poner fin a la guerra de casi cuatro años de Rusia en Ucrania ha desatado un frenesí de actividad diplomática.

Negociadores y funcionarios de Estados Unidos, Ucrania y Rusia han recorrido el mundo en las últimas semanas en una serie de reuniones para discutir un posible acuerdo.

Aquí una cronología de la actividad diplomática:

19 de noviembre: El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy viaja a Turquía en lo que dice es un esfuerzo por reactivar las negociaciones para poner fin a la guerra. Poco después, surgen informes de un plan de paz de 28 puntos redactado por Estados Unidos y Rusia que, según los críticos, favorece en gran medida a Moscú.

20 de noviembre: El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, viaja a la capital ucraniana y se reúne con Zelenskyy para informarle sobre la propuesta de paz norteamericana.

23 de noviembre: El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne con una delegación ucraniana encabezada por el entonces jefe de gabinete presidencial Andrii Yermak para conversaciones en Ginebra. Ambas partes dicen que se ha logrado progreso, pero proporcionan pocos detalles. Yermak también se reúne con funcionarios de seguridad europeos.

24-25 de noviembre: Driscoll se reúne con funcionarios rusos en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. El asesor de política exterior del presidente ruso Vladímir Putin, Yuri Ushakov, dice que las partes no discuten el nuevo plan de paz en detalle.

30 de noviembre: Una delegación ucraniana liderada por Rustem Umerov se reúne con funcionarios estadounidenses en Florida. Umerov reemplazó a Yermak, quien renunció en medio de un escándalo de corrupción que involucra al sector energético del país.

1 de diciembre: Zelenskyy viaja a París para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron y lo informa sobre el resultado de las conversaciones en Florida, mientras una delegación estadounidense se dirige a Moscú para conversaciones con funcionarios rusos.

2 de diciembre: Putin se reúne con Witkoff y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, en el Kremlin durante cinco horas. El enviado ruso Kirill Dmitriev y Ushakov, el principal asesor de Putin, también estuvieron presentes. Ushakov describe la reunión como constructiva, pero dice que aún queda mucho trabajo por hacer.

2 de diciembre: Zelenskyy se reúne en Irlanda con la delegación ucraniana que regresa de Florida. En una conferencia de prensa, dice que Ucrania está esperando señales de la delegación estadounidense después de sus reuniones en Rusia.

4 de diciembre: Una delegación ucraniana vuela de regreso a Florida para una reunión con miembros del equipo estadounidense que visitó Moscú.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.