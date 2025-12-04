Trump elogia a Congo y Ruanda tras firmar acuerdo de paz

El presidente Donald Trump elogió a los líderes de la República Democrática del Congo y Ruanda por su valentía al firmar un acuerdo el jueves destinado a poner fin al conflicto en el este del Congo y abrir las reservas minerales críticas de la región al gobierno de Estados Unidos y a empresas estadounidenses.

El momento ofreció a Trump —quien ha alardeado repetida y exageradamente de haber negociado la paz en algunos de los conflictos más arraigados del mundo— otra oportunidad para presentarse como un negociador en el escenario global y argumentar que merece el Premio Nobel de la Paz. Trump no ha sido tímido respecto a su deseo de recibir este honor.

"Es un gran día para África, un gran día para el mundo", afirmó Trump poco antes de que los líderes firmaran el pacto. Añadió: "Hoy logramos lo que muchos otros no pudieron".

Trump dio la bienvenida a los presidentes Félix Tshisekedi del Congo y Paul Kagame de Ruanda, así como a varios funcionarios de otras naciones africanas que viajaron a Washington para presenciar la firma, en la misma semana en que insultó a Somalia y dijo que no quería inmigrantes de esa nación.

Elogiado por la Casa Blanca como un acuerdo "histórico" negociado por Trump, el pacto entre Tshisekedi y Kagame sigue a esfuerzos de paz de varios meses por parte de Estados Unidos y socios, incluyendo la Unión Africana y Qatar, y finaliza un acuerdo anterior firmado en junio.

Pero la paz negociada por Trump es precaria.

La nación centroafricana del Congo ha sido golpeada por décadas de lucha con más de 100 grupos armados, siendo los rebeldes M23 respaldados por Ruanda los más potentes. El conflicto se intensificó este año, con el M23 tomando las principales ciudades de Goma y Bukavu en un avance sin precedentes, empeorando una crisis humanitaria que ya era una de las más grandes del mundo, con millones de personas desplazadas.

"Seguimos en guerra"

Mientras tanto, los combates continuaron esta semana en la región afectada por el conflicto, con informes de enfrentamientos entre los rebeldes y soldados congoleños, junto con sus fuerzas aliadas. Trump, un republicano, ha dicho a menudo que su mediación ha terminado el conflicto, lo cual los habitantes del Congo dicen que no es cierto.

Aun así, Kagame y Tshisekedi ofrecieron un tono esperanzador al firmar el acuerdo.

"Nadie le pidió al presidente Trump que asumiera esta tarea. Nuestra región está lejos de los titulares", dijo Kagame. "Pero cuando el presidente vio la oportunidad de contribuir a la paz, la tomó de inmediato".

"Creo que este día es el comienzo de un nuevo camino, un camino exigente, sí. De hecho, bastante difícil", expresó Tshisekedi. "Pero este es un camino donde la paz no será solo un deseo, una aspiración, sino un punto de inflexión".

De hecho, los analistas dicen que es poco probable que el acuerdo resulte rápidamente en paz. Se ha firmado un acuerdo de paz separado entre el Congo y el M23.

"Seguimos en guerra", indicó Amani Chibalonza Edith, una residente de 32 años de Goma, la ciudad clave del este del Congo tomada por los rebeldes a principios de este año. "No puede haber paz mientras sigan los combates".

Minerales de tierras raras

El pacto del jueves también se basará en un Marco de Integración Económica Regional previamente acordado que, según los funcionarios, definirá los términos de las asociaciones económicas que involucran a los tres países.

Trump también anunció que Estados Unidos estaba firmando acuerdos bilaterales con el Congo y Ruanda que desbloquearán nuevas oportunidades para que Washington acceda a minerales críticos, acuerdos que beneficiarán a las economías de las tres naciones.

"Y estaremos involucrados en enviar algunas de nuestras mayores y mejores empresas estadounidenses a los dos países", declaró Trump. Añadió: "Todos van a ganar mucho dinero".

La región, rica en minerales críticos, ha sido de interés para Trump mientras Washington busca formas de eludir a China para adquirir tierras raras, esenciales para la fabricación de aviones de combate, teléfonos celulares y más. China representa casi el 70% de la minería mundial de tierras raras y controla aproximadamente el 90% del procesamiento global de tierras raras.

Trump recibió a los líderes el jueves por la mañana para reuniones individuales en la Casa Blanca, así como una conversación a tres bandas antes de la ceremonia de firma en el Instituto de la Paz en Washington, que el Departamento de Estado anunció el miércoles ha sido rebautizado como "el Instituto de la Paz Donald J. Trump".

Más tarde el jueves, la Cámara de Comercio de Estados Unidos organizará un evento que reunirá a líderes empresariales estadounidenses y las delegaciones congoleñas y ruandesas para discutir oportunidades de inversión potenciales en minerales críticos, energía y turismo.

Enfrentamientos en curso

Mientras tanto, en el este del Congo, los residentes informaron de enfrentamientos y avances rebeldes en varias localidades. Tanto el M23 como las fuerzas congoleñas se han acusado mutuamente de violar los términos del alto el fuego acordado a principios de este año. Los combates también han continuado en las mesetas centrales a través de la provincia de Kivu del Sur.

Las dificultades tras el conflicto han empeorado tras los recortes de financiación de Estados Unidos que eran cruciales para el apoyo de ayuda en el conflicto.

En Goma, controlada por los rebeldes, que era un centro regional para los esfuerzos de seguridad y humanitarios antes de la escalada de combates de este año, el aeropuerto internacional está cerrado. Los servicios gubernamentales, como las operaciones bancarias, aún no se han reanudado y los residentes han informado de un aumento en los delitos y en los precios de los bienes.

"Estamos esperando ver qué sucederá porque hasta ahora, ambos lados continúan chocando y atacándose mutuamente", señaló Moise Bauma, un estudiante de 27 años en la ciudad de Bukavu controlada por los rebeldes.

Tanto el Congo como Ruanda, mientras tanto, han elogiado la participación estadounidense como un paso clave hacia la paz en la región.

"Necesitamos esa atención de la administración para continuar llegando a donde necesitamos llegar", apuntó Makolo. "No tenemos la ilusión de que esto va a ser fácil. Esto no es el final, pero es un buen paso".

Causa del conflicto

El conflicto se remonta a las secuelas del genocidio de 1994 en Ruanda, donde las milicias hutus mataron entre 500,000 y uno millón de tutsis, así como hutus moderados y twa, pueblos indígenas. Cuando las fuerzas lideradas por tutsis contraatacaron, casi dos millones de hutus cruzaron al Congo, temiendo represalias.

Las autoridades ruandesas han acusado a los hutus que huyeron de participar en el genocidio y alegaron que elementos del ejército congoleño los protegieron. Han argumentado que las milicias formadas por una pequeña fracción de los hutus son una amenaza para la población tutsi de Ruanda.

El gobierno del Congo ha dicho que no puede haber paz permanente si Ruanda no retira sus tropas y otro apoyo para el M23 en la región. Ruanda, por otro lado, ha condicionado un alto el fuego permanente a que el Congo disuelva una milicia local que, según dijo, está compuesta por hutus y está luchando con el ejército congoleño.

Expertos de la ONU han dicho que entre 3.000 y 4.000 fuerzas gubernamentales ruandesas están desplegadas en el este del Congo, operando junto al M23. Ruanda niega tal apoyo, pero dice que cualquier acción tomada en el conflicto es para proteger su territorio.

Asadu reportó desde Abuya, Nigeria y Madhani desde Washington. Justin Kabumba contribuyó desde Goma, Congo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.