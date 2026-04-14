La comunidad global es testigo de un extraordinario y agudo intercambio entre el presidente estadounidense Donald Trump y el papa León XIV, provocando fuertes reacciones entre los visitantes del Vaticano.

La controversia estalló después de que el pontífice considerara "verdaderamente inaceptables" las amenazas de Trump hacia Irán. En respuesta, Trump recurrió a las redes sociales esta semana, calificando al papa de "débil" y "cautivo de la 'izquierda radical'".

Mientras el papa León XIV continúa su viaje de 10 días por África, quienes visitan el Vaticano han expresado un apoyo abrumador a su postura.

Joerg Soler, un turista de Suiza, articuló el sentir, afirmando: "Es simplemente ridículo, porque si el papa no habla de paz y no se preocupa por todas las personas del mundo, entonces no es el papa".

open image in gallery Trump esperaba que el papa estadounidense fuera “sumiso” ante Estados Unidos, estimó el periodista italiano Massimo Franco, ( AP foto/Domenico Stinellis )

“Es completamente inapropiado”, comentó Mariella Acciaioli, una turista francesa. “Las cosas se están pasando de la raya. Necesitamos movilizar a todos, especialmente a nuestros líderes, para enfrentar este comportamiento que está sobrepasando todo límite”.

El turista estadounidense Paul Sarauskas manifestó incredulidad ante la arremetida sin precedentes de Trump, y la calificó de “absurda”.

“Creo que (Trump) debería dejar de meterse en la religión. Le dice al papa qué hacer, le dice cómo hacer su trabajo”, señaló Sarauskas. “Cuando el papa solo quiere hacer obras bondadosas, ¿no? Quiere hablar de paz, de ayudar a otras personas, mientras que la administración actual está haciendo algo completamente opuesto. Solo están separando a la gente. Hablan de división y de guerra y de odio”.

Trump esperaba que el papa estadounidense fuera “sumiso” ante Estados Unidos, estimó el periodista italiano Massimo Franco, quien tiene un nuevo libro, Popes, Dollars and Wars, sobre las relaciones entre Estados Unidos y el Vaticano.

“Un papa debe ser un papa, debe responder a una comunidad más amplia. Y si ve que la política de Trump corre el riesgo de dar una visión distorsionada de Estados Unidos, creo que el papa también está ayudando a Estados Unidos, y no solo a Estados Unidos, a encontrar el camino correcto”, expresó Franco.

El reverendo Antonio Spadaro, un destacado teólogo jesuita italiano y subsecretario del Dicasterio del Vaticano para la Cultura y la Educación, indicó que la furia de Trump “contra una voz moral” demuestra que “el presidente es impotente”.

“No puede llevar al papa al mismo terreno al que ha llevado a todos los demás, donde puede dominar con el lenguaje”, declaró Spadaro a la Radio 24 de Italia. “En ese sentido, la fuerza moral de la Iglesia es evidente. No es un contrapoder, sino un espacio en el que el poder está siendo juzgado por criterios que el propio poder no puede controlar”.