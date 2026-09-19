Nuevas leyes desatan batalla legal en EEUU por arte saqueado por los nazis

Herederos judíos de víctimas del Holocausto y sus representantes presentaron dos demandas en California para hacer valer sus reclamaciones sobre pinturas saqueadas por los nazis que aún cuelgan en las paredes de destacados museos en Los Ángeles y Auschwitz.

Estas demandas son las primeras que se presentan tras la reciente aprobación de leyes por parte de California y el Congreso, que refuerzan las reclamaciones con sede en Estados Unidos sobre obras de arte arrebatadas por la fuerza a familias judías durante la Segunda Guerra Mundial.

Una de las demandas fue presentada el lunes en el Tribunal Superior de Los Ángeles por la Federación Judía del Gran Los Ángeles y su presidente de la junta, Daniel Gryczman, contra el Museo Norton Simon de Pasadena, para la devolución de “Adán y Eva”. Se trata de dos magistrales óleos sobre madera, a tamaño natural, creados por Lucas Cranach el Viejo en 1530.

La otra demanda fue presentada en un tribunal federal de Los Ángeles ese mismo día por las hijas de la fallecida Dinah Gottliebova Babbitt, sobreviviente del Holocausto y animadora radicada en California que estuvo detenida en Auschwitz. En ella se exige la devolución de acuarelas de otros prisioneros que la artista fue obligada a pintar para Josef Mengele, un médico nazi que se ganó el apodo de “ángel de la muerte”.

Portavoces de ambos museos afirman que esas instituciones poseen legalmente los títulos de las obras y que tienen la intención de seguir exhibiéndolas al público. En las demandas no se especifica el valor monetario de las pinturas.

Obras de arte enfrentan a familias judías contra museos

El tema del arte saqueado por los nazis es un asunto emocional, cargado de implicaciones legales y éticas, que enfrenta a familias judías que han sufrido un trauma intergeneracional contra museos que, en su opinión, intentan preservar un capítulo doloroso, pero importante, de la historia. Entre 1933 y 1945, el régimen nazi orquestó el mayor robo de arte en la historia mundial, apoderándose de más de 600.000 obras de arte en toda Europa pertenecientes a familias judías, coleccionistas y museos. Décadas después, muchas de estas obras maestras se encuentran en destacados museos de todo el mundo, lo que hace que el impulso por recuperarlas sea más complejo que una simple disputa de propiedad.

El rabino Noah Farkas es presidente y director ejecutivo de la Federación Judía de Los Ángeles, la organización a la que Marei von Saher, única heredera del marchante de arte judío neerlandés Jacques Goudstikker, ha cedido sus derechos. Las pinturas fueron confiscadas de la colección de Goudstikker por Hermann Göring, segundo al mando de Adolf Hitler, y pasaron por varias manos antes de ser vendidas en la década de 1960 al Museo de Arte Moderno de Pasadena, que fue rebautizado como Museo Norton Simon en honor a su benefactor.

Farkas dijo que la federación planea utilizar la mayor parte de los ingresos netos del arte recuperado para brindar ayuda a los aproximadamente 2.500 sobrevivientes del Holocausto que viven en el área de Los Ángeles y que la necesitan con urgencia.

“Son obras maestras europeas increíblemente bellas, robadas a una familia judía para enriquecer al partido nazi y financiar la máquina de guerra y de muerte contra la gente”, afirmó. “Es un honor para nosotros asumir este papel en nombre de la comunidad y usar la mayor parte de los ingresos para ayudar a estos sobrevivientes ancianos a vivir los últimos años de sus vidas con dignidad, comodidad y paz, algo que a sus familiares les fue negado durante el Holocausto”.

Marei von Saher dijo en un comunicado que está agradecida con la organización judía por asumir la causa de su familia.

“Este esfuerzo representa un paso importante hacia la justicia para los sobrevivientes del Holocausto y las víctimas de las atrocidades de la era nazi”, señaló.

Nueva legislación da un segundo impulso a las demandas

Jesse Gabriel, asambleísta demócrata por Woodland Hills, California, redactó el Proyecto de Ley de la Asamblea 2867, firmado por el gobernador Gavin Newsom en septiembre de 2024, que exige que la ley estatal se aplique en demandas presentadas por residentes de California o sus herederos para recuperar arte confiscado durante el Holocausto o durante otros actos de persecución. Gabriel, quien copreside el Caucus Judío Legislativo de California, presentó la legislación en respuesta a un fallo de un tribunal federal que permitió que el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, de propiedad estatal, en Madrid, conservara una obra maestra impresionista de Camille Pissarro, con un valor de varios millones de dólares.

Esa pintura le fue arrebatada por los nazis a la familia Cassirer en 1939. Se espera que este caso, que impulsó esta nueva ley, sea visto en un tribunal federal en California el próximo mes.

Gabriel sostuvo que es hora de que los museos “hagan una profunda introspección sobre si quieren estar del lado correcto de la historia”.

Los museos quieren preservar las pinturas para la posteridad

El Museo Norton Simon difundió un comunicado en el que señaló que un tribunal federal determinó por unanimidad en 2018 que el museo tenía un título válido sobre las pinturas de Cranach. En mayo de 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos declinó intervenir en el caso, dejando vigentes los fallos de instancias inferiores.

Indicaron que las pinturas de Cranach, que originalmente pertenecían a la familia Stroganoff, fueron puestas a la venta en 1931 por la Unión Soviética en una subasta ilícita en Berlín, donde fueron adquiridas por Goudstikker. Tras un complicado recorrido, las pinturas fueron vendidas al museo por un descendiente de la familia Stroganoff. Posteriormente, el museo restauró y preservó las piezas.

“Durante casi 50 años, han estado expuestas en el Museo Norton Simon y seguirán siendo accesibles al público durante muchos años”, indicó el comunicado.

Pawel Sawicki, portavoz del Memorial de Auschwitz, dijo que las acuarelas de víctimas romaníes que Gottliebova Babbitt fue obligada a pintar por Mengele para documentar sus horrendos experimentos e investigaciones raciales “deben permanecer en el Memorial” para documentar los crímenes del hombre. Señaló que estas pinturas no deben ser caracterizadas erróneamente como “arte saqueado por los nazis” porque Gottliebova Babbitt las pintó contra su voluntad como prisionera y, por lo tanto, no tenía la propiedad de las acuarelas.

Aunque comprende los sentimientos de la familia, Sawicki indicó que los retratos de víctimas romaníes y sinti se encuentran entre los pocos documentos que quedan de los experimentos criminales de Mengele y deben ser tratados como documentos únicos relacionados con la historia del campo de concentración de Auschwitz.

“Respetando plenamente los derechos de las personas que crearon algunos de los documentos que tenemos aquí, opinamos que cualquier pérdida en las colecciones del Memorial constituirá un daño irreparable”, afirmó. “... La pérdida incluso de la parte más pequeña de la documentación es una pérdida irreparable y una mancha en la memoria de las víctimas de Auschwitz”.

Defensores esperan que los casos ahora se evalúen por sus méritos

Joel Greenberg, fundador de Art Ashes, una organización sin fines de lucro del área de Filadelfia que ayuda a familias judías a rastrear y recuperar arte saqueado por los nazis, comentó que, además de la ley de California, el presidente Donald Trump promulgó una actualización de la Ley de Recuperación de Arte Expropiado del Holocausto de 2025. Esta nueva ley eliminó de manera permanente la fecha de vencimiento para permitir que los sobrevivientes del Holocausto y sus herederos puedan perseguir indefinidamente la recuperación de estas obras de arte.

Greenberg explicó que la nueva ley federal otorgó a las familias el derecho a reclamar su arte hasta por seis años a partir del momento en que se enteran de quién lo posee.

“Estas nuevas leyes significan que las defensas técnicas ya no prosperarán en los tribunales”, afirmó. “Cada caso será escuchado por sus méritos”.

Agregó que la nueva legislación también garantiza que estas familias judías sean escuchadas en la corte y tengan un proceso justo para determinar la propiedad del arte robado.

“Se asegurará de que las historias de lo que le ocurrió al judaísmo europeo no se pierdan ni se olviden”, expresó. “El arte aún puede ser devuelto a su legítimo propietario”.

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La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.