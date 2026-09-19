Líderes de Dinamarca, cautelosamente optimistas ante anuncio de Trump sobre acuerdo de Groenlandia

El gobierno de Dinamarca se mostró cautelosamente optimista el sábado ante el anuncio de Donald Trump de un acuerdo sobre Groenlandia para reforzar la presencia militar de Estados Unidos allí, pero mantener la isla bajo control danés, tras meses de amenazas del presidente estadounidense de apoderarse del territorio semiautónomo de un aliado de la OTAN.

En Groenlandia, el máximo representante diplomático de la isla ártica se hizo eco de esa postura y afirmó que el pacto llevaba mucho tiempo gestándose.

Trump dijo el viernes que el acuerdo daría a Washington “control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, abordando por completo TODAS nuestras numerosas preocupaciones".

Más tarde el viernes, la oficina de la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, indicó que el acuerdo será firmado por los tres gobiernos la próxima semana durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Se necesita la aprobación parlamentaria de los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia para que pueda entrar en vigor, agregó.

“La próxima semana podría ser una buena semana… tanto para Groenlandia como para Dinamarca y Estados Unidos”, escribió el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, en Instagram el sábado por la mañana.

“Esperamos que el periodo de incertidumbre sea reemplazado por un acuerdo vinculante que refuerce la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte —y, por lo tanto, también nuestra seguridad compartida dentro de la OTAN y Europa—, al tiempo que respeta las líneas rojas del reino”, añadió.

El ministro de Exteriores de Groenlandia, Múte B. Egede, se mostró satisfecho de que “ahora tengamos un acuerdo al alcance de la mano”.

“Ha llevado algo de tiempo”, señaló en declaraciones a la televisora danesa TV2. “Me alegra que por fin tengamos un resultado final al alcance de la mano. Y ya era hora”.

Trump indicó que, con el acuerdo, Estados Unidos comenzaría “de inmediato” el proceso para desplegar una mayor presencia militar en el territorio danés rico en minerales.

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos mantuvo varias bases e instalaciones en el territorio ártico por mucho tiempo, antes de reducir su presencia.

Aún opera la remota Base Espacial Pituffik, en el noroeste de la isla, construida después de que Estados Unidos y Dinamarca firmaran el Tratado de Defensa de Groenlandia en 1951. Las instalaciones prestan apoyo a las operaciones de alerta de misiles, defensa antimisiles y vigilancia espacial para Washinghton y la OTAN.

Se conocen pocos detalles del acuerdo

Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el acuerdo prohíbe la presencia de cualquier base no perteneciente a la OTAN en Groenlandia, limita la capacidad de los adversarios para realizar inversiones en el territorio y garantiza que China y Rusia no puedan tener puestos en la isla. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a realizar comentarios en público.

Las autoridades estadounidenses, groenlandesas y danesas han negociaron discretamente durante meses entre bastidores, en busca de soluciones para atender algunas de las preocupaciones de seguridad de Trump sobre el territorio de aproximadamente 56.000 residentes.

Con el anuncio del pacto, el mandatario estadounidense puede presentar un logro de política exterior de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Tras su regreso a la Casa Blanca, Trump había instado a Dinamarca a vender la isla a Estados Unidos, al tiempo que insistía en que Groenlandia es crucial para la seguridad del país. No descartó la posibilidad de tomar la isla por la fuerza, aunque Copenhague es aliado de Washington en la OTAN.

Dinamarca y Groenlandia insistieron en que la isla no está en venta y condenaron los reportes de que Estados Unidos estaba recopilando inteligencia allí. La presión de la Casa Blanca sobre Groenlandia también fue rechazada con firmeza por Rusia y gran parte de Europa.

La activista a favor de la soberanía en Groenlandia, Orla Joelsen, escribió en X que “nuestra lucha contra la ambición de Trump de apoderarse de Groenlandia ha sido ganada”.

“El nuevo acuerdo reconoce explícitamente la soberanía y la integridad territorial del reino de Dinamarca y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación”, agregó.

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Grieshaber informó desde Berlín.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.