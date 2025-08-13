Noruega dice que hackers prorrusos probablemente están detrás de presunto sabotaje en presa

Piratas informáticos rusos probablemente fueron los que perpetraron el sabotaje en una presa en Noruega en abril que afectó los flujos de agua, informaron funcionarios policiales a los medios noruegos el miércoles.

La directora del Servicio de Seguridad de la Policía Noruega, Beate Gangås, advirtió que los ciberataques se están llevando a cabo cada vez más contra naciones occidentales para sembrar miedo e inquietud.

AP ha trazado más de 70 incidentes en un mapa que rastrea una campaña de desestabilización en toda Europa atribuida a Rusia. Desde la invasión de Ucrania, funcionarios occidentales han acusado a Rusia y sus aliados de organizar docenas de ataques y otros incidentes que van desde el vandalismo hasta incendios premeditados e intentos de asesinato. Funcionarios de inteligencia dijeron a AP que la campaña se está volviendo más violenta.

Durante el incidente de abril, los piratas informáticos accedieron a un sistema digital que controla de forma remota una de las válvulas de la presa y la abrieron para aumentar el flujo de agua, informó NRK. La válvula estuvo abierta durante aproximadamente cuatro horas, pero no representó un peligro para el área circundante, reportó NRK.

El video de tres minutos muestra el panel de control de la presa y una marca que identifica a un grupo cibercriminal prorruso. Fue publicado en Telegram en abril, indicó el abogado de la policía Terje Nedrebø Michelsen a NRK.

Videos similares han circulado previamente en las redes sociales, pero esta es la primera vez desde 2022 que las autoridades han sugerido públicamente que piratas informáticos prorrusos pueden haber atacado con éxito infraestructura crítica de agua en Europa.

Gangås dijo a NRK que los actores estatales suelen utilizar otros grupos para hackear instalaciones para mostrar "miren lo que podemos hacer si queremos", antes de presumir de ello después.

Habló el miércoles junto al jefe de la agencia de inteligencia de Noruega en una sesión informativa titulada: "Ataques híbridos contra Noruega: ¿estamos en guerra?"

Gangås advirtió que es probable que tal actividad solo aumente en Noruega y otros países europeos.

