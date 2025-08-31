Stay up to date with notifications from The Independent

Noruega comprará una flota de fragatas británicas para su Armada

Associated Press
Domingo, 31 de agosto de 2025 08:15 EDT
El gobierno noruego dijo el domingo que planea comprar una flota de fragatas de fabricación británica para su Armada.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, afirmó en una conferencia de prensa que el país nórdico planea comprar cinco o seis fragatas, informó la emisora pública NRK. El miembro de la OTAN necesitaba las fragatas porque "se enfrenta a su situación de seguridad más grave desde la Segunda Guerra Mundial", expresó.

Estados Unidos, Alemania y Francia estaban en la ronda final para obtener un contrato para vender fragatas a Noruega, pero la elección recayó en Reino Unido, señaló Støre.

“Noruega y Gran Bretaña son aliados cercanos con intereses comunes y lazos muy estrechos”, dijo Støre.

Los países europeos que comparten frontera con Rusia están cada vez más preocupados por su propia seguridad desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Las fragatas británicas Tipo 26 fueron especialmente diseñadas para localizar, rastrear y combatir submarinos. Este también fue uno de los principales criterios del gobierno para la compra, informó NRK. El costo del acuerdo no fue revelado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

