El papa León XIV denuncia una "pandemia de armas" y ora por víctimas de tiroteo escolar en Minnesota

El papa León XIV denunció el domingo la "pandemia de armas, grandes y pequeñas", mientras rezaba públicamente por las víctimas del tiroteo durante una misa en una escuela católica en Estados Unidos.

El primer papa de la historia de Estados Unidos habló en inglés al hacer un llamado para poner fin a la "lógica de las armas" y para que prevalezca una cultura de fraternidad, durante su bendición dominical al mediodía desde su estudio con vistas a la plaza de San Pedro.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.