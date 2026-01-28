Multan a parque de atracciones sueco por descarrilamiento de montaña rusa que dejó un muerto

Un parque de atracciones sueco fue multado el miércoles con casi 590.000 dólares en relación con el descarrilamiento de una montaña rusa que provocó la muerte de un pasajero y lesiones a nueve personas más, entre ellas, varios niños.

Testigos que visitaban el parque Gröna Lund describieron cómo la parte delantera de la atracción Jetliner parecía salirse de las vías antes de detenerse tras el accidente, ocurrido el 25 de junio de 2023. Tres personas salieron disparadas de la montaña rusa.

El Tribunal de Distrito de Estocolmo dictaminó el miércoles que el brazo de soporte de la atracción se rompió en el primer vagón, causando que el tren de rodaje de la montaña rusa golpeara las uniones de las vías, lo que provocó un frenado repentino y violento que expulsó a los pasajeros. Varios sistemas de seguridad también fallaron.

El tribunal determinó que Gröna Lund actuó con negligencia por incluir documentación insuficiente al ordenar brazos de soporte recién fabricados. El tribunal también dijo que el parque temático no se aseguró de que el trabajo fuera realizado por un soldador competente.

El tribunal también multó a la empresa de fabricación Göteborgs Mekaniska, que desde entonces se declaró en quiebra, con más de 147.000 dólares por soldadura inadecuada y por emprender un trabajo para el cual no estaba calificada. Una segunda empresa de fabricación fue absuelta.

El parque, al que también se le ordenó pagar daños no especificados a las víctimas, dijo que ha implementado varios cambios tras el descarrilamiento.

“Fue un accidente muy trágico, y nadie debería tener que pasar por algo así”, declaró el director ejecutivo Jan Eriksson en un comunicado. “Independientemente de los procedimientos legales, sentimos una profunda responsabilidad por lo que sucedió y por lo que han pasado todos los involucrados en el accidente”.

Hasta el momento, Göteborgs Mekaniska no ha respondido a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

La montaña rusa Jetline, de 800 metros (2,600 pies) de largo, se inauguró en 1988 y fue renovada en 2000, según Gröna Lund. Tiene una altura máxima de 30 metros (98 pies) y una velocidad máxima de 90 km/h (56 mph).

Ubicado en una isla cerca del centro de la ciudad de Estocolmo, Gröna Lund abrió en 1883 y es uno de los parques de atracciones más populares de Suecia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.