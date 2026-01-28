Francia exige a compañía explicar contrato con ICE

El ministro de Finanzas de Francia instó a la empresa tecnológica francesa Capgemini a ser completamente transparente sobre un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), a medida que crecen las demandas de escrutinio sobre el papel de la agencia en las masivas redadas migratorias.

La empresa, que emplea a más de 340.000 personas en más de 50 países, firmó un contrato con el ICE en diciembre a través de su subsidiaria Capgemini Government Solutions (CGS).

"Insto a Capgemini a arrojar luz, de manera extremadamente transparente, sobre sus actividades, sobre esta política, y sin duda a cuestionar la naturaleza de estas actividades", dijo el ministro Roland Lescure a legisladores franceses el martes por la noche.

Los comentarios de Lescure se produjeron después de que el CEO de Capgemini, Aiman Ezzat, revelara que recientemente se enteró del contrato adjudicado a CGS.

"La naturaleza y el alcance de este trabajo han planteado preguntas sobre lo que típicamente hacemos como empresa de negocios y tecnología", expresó Ezzat en un mensaje publicado en LinkedIn. "Con todo respeto a la gobernanza separada y las restricciones de CGS, me han informado que la junta directiva independiente ya ha comenzado el proceso de revisión del contenido y alcance de este contrato y los procedimientos de contratación de CGS".

Ezzat señaló que CGS se involucra con el gobierno federal de Estados Unidos y opera bajo un acuerdo que le permite manejar trabajos clasificados que requieren la separación de sus operaciones del Grupo Capgemini.

"Esto crea muchas restricciones, en particular, CGS tiene una junta que está controlada por directores independientes de Estados Unidos con autorización de seguridad, la toma de decisiones es separada, las redes están protegidas, y el Grupo Capgemini no puede acceder a ninguna información clasificada, contratos clasificados, ni a nada relacionado con las operaciones técnicas de CGS, como lo requiere la regulación de Estados Unidos", afirmó.

Lescure manifestó que no estaba convencido por el argumento de que la subsidiaria tiene una estructura de gobernanza separada, lo que resulta en que Capgemini no esté al tanto del contrato.

"Les dije que esta explicación no era suficiente", comentó. "Y que lo mínimo que se puede esperar es que una empresa que posee subsidiarias debe saber lo que está sucediendo dentro de esas empresas, y que esto es a lo que Capgemini se ha comprometido a hacer".

La represión migratoria en Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump se ha intensificado en las últimas semanas en Minneapolis, lo que ha llevado a la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de policías federales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.