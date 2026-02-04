Mujeres que regresan a Gaza dicen que tropas israelíes las ataron e interrogaron tras cruce en Rafah

Muchos esperaban que la reapertura del cruce de Rafah entre Egipto y Gaza trajera alivio al territorio devastado por la guerra, pero para los primeros palestinos a los que se les permitió cruzar, resultó ser más angustioso que un regreso a casa corriente.

Tres mujeres que ingresaron a Gaza el primer día de la reapertura dijeron a The Associated Press el martes que las tropas israelíes les vendaron los ojos y las esposaron, luego las interrogaron y amenazaron, reteniéndolas durante varias horas e infligiéndoles lo que describieron como un trato humillante hasta que fueron liberadas.

Las tres estaban entre 12 palestinos —principalmente mujeres, niños y ancianos— que ingresaron a Gaza el lunes a través de Rafah, que había estado cerrado durante la mayor parte de la guerra entre Israel y Hamás. Las fuerzas israelíes tomaron el control del cruce en mayo de 2024.

Al ser consultado sobre los reportes, el ejército israelí dijo que "no se conocen incidentes de conducta inapropiada, maltrato, aprehensiones o confiscación de propiedad por parte del establecimiento de seguridad israelí". La agencia de inteligencia Shin Bet y COGAT, el organismo militar israelí que supervisa la ayuda humanitaria en Gaza, no respondieron de inmediato a las preguntas sobre las acusaciones de las mujeres.

"Una sala de humillación"

Las tres mujeres dijeron que el abuso tuvo lugar en un puesto de control en el borde del área de Gaza bajo control militar israelí que todos los retornados debían atravesar después de cruzar Rafah.

Los 12 retornados fueron llevados en autobús a través del cruce y luego condujeron hasta llegar a la zona militar israelí, dijo una de las retornadas, Rotana al-Regeb, quien regresaba con su madre, Huda Abu Abed. Las dos habían salido de Gaza en marzo del año pasado para que la madre recibiera tratamiento médico en el extranjero.

En el puesto de control, se les ordenó bajar del autobús y miembros de un grupo armado palestino respaldado por Israel, Abu Shabab, incluida una mujer, registraron sus bolsas y cuerpos, dijo.

Luego, los agentes israelíes las llamaron una por una a una sala, dijo. Dijo que su madre fue llamada primero. Cuando llamaron a Al-Regeb, dijo que encontró a su madre, que tiene más de 50 años, arrodillada en el suelo, con los ojos vendados y las manos esposadas detrás de la espalda.

Al-Regeb dijo que los soldados israelíes hicieron lo mismo con ella y la llevaron a una "sala de interrogación —o, una sala de humillación". La interrogaron sobre Hamás y otras cosas en Gaza, "cosas que no conocíamos y con las que no teníamos conexión", dijo.

También la presionaron para que actuara como informante para el ejército israelí, dijo. "Amenazaron con detenerme y que no volvería con mis hijos", dijo al-Regeb, quien tiene cuatro hijas y un hijo, que viven con su esposo en una tienda de campaña en Jan Younis. "No hubo golpes, pero sí insultos, amenazas y presión psicológica".

Abu Abed, su madre, confirmó el relato a la AP.

La tercera mujer, Sabah al-Qara, una mujer de 57 años de Jan Yunis que salió para recibir tratamiento médico en Egipto en diciembre de 2023, ofreció un relato similar, y dijo que la esposaron, le vendaron los ojos y la interrogaron.

"Nos interrogaron y nos preguntaron sobre todo lo que sucedió en Gaza", dijo. "Estábamos fuera de Gaza y no sabíamos nada... Los israelíes nos humillaron".

Un día arduo

Según los términos de la reapertura de Rafah, una misión de la Unión Europea y funcionarios palestinos gestionan el cruce fronterizo en sí, aunque los nombres de los que ingresan son aprobados primero por Israel. Israel luego tiene su puesto de control a cierta distancia. El ejército dijo que las autoridades en el lugar verifican las identidades de las personas que regresan a Gaza con listas del Ministerio de Defensa y revisan su equipaje.

Las autoridades israelíes prohibieron a los retornados traer cualquier líquido, incluida el agua potable, según algunos de los que cruzaron de regreso a Gaza el lunes. A cada pasajero se le permitió llevar un celular y 2.000 shekels, el equivalente a unos 650 dólares, si presentaban una declaración 24 horas antes de su viaje.

Otros dispositivos eléctricos y digitales, así como cigarrillos, no están permitidos, según las instrucciones que se publicaron en el lado palestino del cruce y se compartieron con la AP.

Israel ha dicho que los puntos de control —tanto en Gaza como en Cisjordania ocupada— son por seguridad. Pero los palestinos y los grupos de derechos humanos han afirmado durante mucho tiempo que Israel maltrata a los palestinos que pasan por ellos e intenta recopilar información y reclutar informantes.

La odisea de las mujeres se produjo después de un día largo y arduo para los retornados, con muchos menos palestinos ingresando de lo esperado y confusión sobre las reglas.

Al-Regeb dijo que 42 pacientes palestinos y sus familiares fueron llevados al lado egipcio de Rafah a las seis de la mañana y completaron su papeleo para cruzar alrededor de las 10 de la mañana del lunes. Luego tuvieron que esperar hasta alrededor de las seis de la tarde para que se abriera la puerta para sus autobuses. Al final, sólo se permitió el paso de un autobús con las 12 personas, dijeron ella y Al-Qara.

En el lado gazatí del cruce, el equipo europeo revisó su equipaje —cargado de regalos para familiares— y se llevó gran parte de él, dijeron A-Regeb y Al-Qara. Al-Regeb dijo que se llevaron celulares y comida, juegos para niños y juegos electrónicos. "Sólo se nos permitió llevar la ropa que llevábamos puesta y una bolsa por persona", dijo.

Una persona familiarizada con la situación que habló bajo condición de anonimato porque estaba discutiendo un asunto diplomático dijo a la AP que los retornados llevaban más equipaje del anticipado, lo que requirió negociaciones adicionales.

El ejército dijo que la política de entrada de equipaje se había publicado con anticipación, sin dar más detalles.

Decenas de miles buscan regresar a Gaza

Al-Regeb dijo que después de que fueron liberados de la instalación de control israelí, autobuses de la ONU los llevaron al Hospital Nasser en Jan Yunis, donde finalmente llegaron a la una de la madrugada del martes.

"Gracias a Dios que he regresado y encontrado a mis seres queridos", dijo. "Estoy feliz de estar en mi nación, con mi familia y con mis hijos".

Hamás criticó el martes a Israel por las acusaciones de abuso contra los retornados, calificándolo de "comportamiento fascista y terrorismo organizado". Hizo un llamado a los mediadores para que tomen medidas inmediatas para detener las prácticas y garantizar la seguridad y libertad de los viajeros durante el tránsito.

Grupos de derechos humanos y funcionarios palestinos advierten que los abusos durante la reapertura inicial podrían disuadir a otros de intentar cruzar en los próximos días, socavando la confianza en el frágil proceso.

Más de 110.000 palestinos salieron de Gaza en los primeros meses de la guerra antes de que Rafah fuera cerrado, y miles de pacientes fueron evacuados al extranjero para recibir tratamiento. Se espera que muchos busquen regresar. Hasta ahora, unos 30.000 palestinos se han registrado en la embajada Palestina en Egipto para regresar a Gaza, según un funcionario de la embajada, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para divulgar la información.

Pero el cruce sólo ofrece una oportunidad simbólica de regreso: los funcionarios israelíes han hablado de permitir que alrededor de 50 palestinos al día regresen a Gaza.

___

Magdy informó desde El Cairo, y Metz desde Ramala, Cisjordania.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.