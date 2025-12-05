Trump avanza en su retórica antimigración al llamar "basura" a personas procedentes de Somalia

o dijo cuatro veces en siete segundos: los migrantes somalíes en Estados Unidos son "basura".

No fue un error. De hecho, los ataques verbales del presidente Donald Trump contra los migrantes han ido en aumento desde que dijo que México estaba enviando "violadores" a través de la frontera durante el anuncio de su campaña presidencial hace una década. También se ha hecho eco de la retórica utilizada en su día por Adolf Hitler y dijo que las 54 naciones de África eran "países de mierda". Pero con la floritura con la que puso fin a una reunión de dos horas de su gobierno el martes, el republicano intensificó aún más su retórica contra los migrantes y abandonó cualquier afirmación de que su ejecutivo solo quería expulsar a las personas que están en Estados Unidos sin los permisos adecuados.

"No los queremos en nuestro país", dijo Trump en cinco ocasiones refiriéndose a las 260.000 personas de ascendencia somalí que hay en el país. "Que regresen al lugar de donde vinieron y lo arreglen".

Los miembros del gobierno vitorearon y aplaudieron las palabras del mandatario. Se pudo ver al vicepresidente, JD Vance, levantando un puño. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sentado a la izquierda de Trump, le dijo ante las cámaras: "Bien dicho".

Esos dos últimos minutos ofrecieron un espectáculo fascinante en una nación que se enorgullece de haber sido fundada y enriquecida por emigrantes, junto a su horrible historial esclavizando a millones de ellos y las limitaciones a quienes pueden entrar. Las redadas y deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ordenadas por Trump han reavivado un antiguo debate —y ampliado las división de la nación— acerca de quién puede ser estadounidense. Trump les ha dicho a decenas de miles de ciudadanos estadounidenses, entre otros, que no los quiere por su origen familiar.

“Lo que ha hecho es llevar este tipo de lenguaje a la conversación diaria, a lo habitual", dijo Carl Bon Tempo, profesor de historia de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. “De alguna manera, ha legitimado este tipo de lenguaje que, para muchos estadounidenses durante mucho tiempo, se consideraba fuera de los límites”.

Una pregunta que llega al núcleo de la identidad estadounidense

Algunos estadounidenses llevan mucho tiempo sintiendo que las personas procedentes de ciertas partes del mundo nunca llegan a integrarse realmente. Ese sentimiento de rechazo a los extranjeros se ha manifestado durante períodos difíciles, como la campaña de miedo a los chinos a finales del siglo XIX y el encarcelamiento de unos 120.000 japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

Trump, que fue reelegido para un segundo mandato con más de 77 millones de votos el año pasado, ha puesto en marcha una campaña gubernamental integral para limitar la inmigración. Su orden de eliminar la ciudadanía por nacimiento —declarando que los hijos de padres que están en Estados Unidos en situación irregular o temporalmente no son ciudadanos estadounidenses a pesar de la 14ª Enmienda— está siendo evaluada por la Corte Suprema. Ha congelado en gran medida el sistema de asilo del país y ha reducido drásticamente el número de refugiados admitidos. Y esta semana, su ejecutivo suspendió las solicitudes de inmigración para personas de las 19 naciones sujetas a un veto de viaje.

La inmigración sigue siendo un tema prioritario para Trump, y obtiene calificaciones ligeramente más altas en este aspecto que en la valoración general de su labor. Según una encuesta de AP-NORC de noviembre, aproximadamente cuatro de cada 10 adultos, o el 42%, aprobaron la forma en la que el mandatario gestiona el tema, un descenso desde la mitad que lo respaldaba en marzo. Y Trump ha impulsado su agenda con medidas represivas casi a diario. El miércoles, agentes federales lanzaron redadas migratorias en Nueva Orleans.

Hay algunos indicios de que Trump utiliza una retórica antimigratoria más contundente que muchos miembros de su propio partido. Un estudio que abarcó 200.000 discursos en el Congreso y 5.000 comunicaciones presidenciales relacionadas con la inmigración entre 1880 y 2020 encontró que las palabras “más influyentes” sobre el tema eran términos como “aplicar”, “terrorismo” y “política” desde 1973 hasta el primer mandato de Trump.

Los autores escribieron en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias que Trump es “el primer presidente en la historia moderna de Estados Unidos que expresa un sentimiento hacia la inmigración que es más negativo que el del miembro promedio de su propio partido”. Y eso fue antes de llamar “basura” a miles de somalíes en Estados Unidos.

El mandatario, acosado por otros acontecimientos durante la reunión del gobierno y las conversaciones entre su homólogo ruso, Vladímir Putin, y los enviados estadounidenses, optó por un discurso duro en su intervención final.

Los somalíes-estadounidenses, dijo, “vienen del infierno” y “no contribuyen en nada”. No hacen “nada más que quejarse” y “su país apesta”. A continuación, se dirigió a un objetivo conocido: la representante demócrata Ilhan Omar, de Minnesota, crítica habitual de Trump, de quien dijo que “es basura”. “Sus amigos son basura”, agregó.

Sus comentarios sobre Somalia causaron conmoción y condena desde Minneapolis hasta Mogadiscio.

“Mi visión de Estados Unidos y de vivir allí ha cambiado drásticamente. Nunca pensé que un presidente, especialmente en su segundo mandato, hablaría con tanta dureza”, dijo Ibrahim Hassan Hajji, un residente en la capital de Somalia, a The Associated Press. “Por eso, no tengo planes de viajar a Estados Unidos”.

Omar calificó la “obsesión” de Trump con ella y con los somalíes-estadounidenses como “espeluznante e insana”.

“No somos, y yo no soy, personas que se dejen intimidar”, manifestó. “Y no vamos a ser chivos expiatorios”.

La influencia de Trump en estos temas es potente

Pero desde el púlpito más importante de la mayor economía del mundo, Trump ha tenido una influencia innegable en la forma en la que la gente ve a los migrantes.

“Trump es especialista en traspasar los límites de lo que otros han hecho antes”, dijo César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de derecho civil en la Universidad Estatal de Ohio. “Está lejos de ser el primer político en abrazar la xenofobia racial. Pero como presidente de Estados Unidos, tiene más impacto que la mayoría”.

A nivel nacional, cuenta con “una lealtad admirable” entre los republicanos, agregó. “A nivel internacional, encarna una aspiración para políticos e intelectuales de ideas afines”.

En Reino Unido, las actitud hacia los migrantes se han endurecido en la década transcurrida desde el Brexit, una votación motivada en parte por la hostilidad hacia quienes llegaban al país desde Europa del Este. Nigel Farage, líder del partido de ultraderecha Reform U.K., calificó la migración no autorizada de “invasión” y advirtió sobre desórdenes civiles inminentes.

La francesa Marine Le Pen y su padre construyeron su imperio político sobre el lenguaje antimigratorio décadas antes de que Trump entrara en política. Pero su formación, Agrupación Nacional, ha suavizado su retórica en favor de lograr un mayor apoyo. Le Pen suele plantear el tema como una cuestión administrativa o política.

De hecho, los calificativos de Trump a los somalíes probablemente serían ilegales en Francia si los dijera alguien que no fuera un jefe de Estado, ya que los insultos públicos basados en el origen nacional, la etnia, la raza o la religión de un grupo son ilegales según sus leyes contra los discursos de odio. Pero la legislación francesa otorga inmunidad a los jefes de Estado.

Un abogado expresó su preocupación porque las palabras de Trump alienten a otros jefes de Estado a usar un discurso de odio similar.

“Comentarios que dicen que una población apesta, procedentes de un jefe de Estado extranjero, una potencia militar y económica mundial de primer nivel, eso nunca ha sucedido antes”, indicó el abogado parisino Arié Alimi, quien ha trabajado en casos de discurso de odio. “Así que estamos cruzando un umbral muy, muy, muy importante en términos de expresar comentarios racistas...”.

Pero el presidente del "Estados Unidos primero" dijo que no le preocupa lo que otros piensen de su retórica cada vez más divisiva sobre la inmigración.

"Escucho a alguien decir: 'Oh, eso no es políticamente correcto'", dijo Trump, concluyendo su resumen el martes. "No me importa. No los quiero".

___

Los periodistas de The Associated Press Will Weissert y Linley Sanders en Washington, John Leicester en París, Jill Lawless en Londres, Evelyne Musambi en Nairobi, Kenia, y Omar Faruk en Mogadiscio, Somalia, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.