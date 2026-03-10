SIP: la libertad de prensa en las Américas sufrió un deterioro "dramático" en 2025

La libertad de prensa en las Américas sufrió en 2025 un deterioro “dramático” y fue uno de los peores de los últimos seis años para el ejercicio del periodismo, advirtió el martes la Sociedad Interamericana de Prensa tras evaluar las condiciones del oficio en 23 países de la región.

“Se trata de uno de los peores años para el periodismo en la región con homicidios, detenciones arbitrarias, exilios e impunidad agravada en naciones como México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela", advirtió la SIP en el informe del Índice de Chapultepec de 2025.

Se trata de una medición anual, disponible desde 2020, que categoriza los países según las condiciones de su libertad de expresión. Venezuela y Nicaragua son considerados “sin libertad de prensa”, según el informe actual, mientras que se encuentran en la franja de “alta restricción” Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador.

El índice, que se mide en una escala de 0 a 100 puntos, registró en 2025 un promedio de 47 en las Américas, el nivel más bajo desde que el barómetro comenzó a elaborarse hace seis ediciones.

La SIP aseguró que el deterioro en la región no discrimina ideologías en un ambiente de “radicalización política" e indicó que “los presidencialismos autoritarios han marcado la pauta".

A continuación, algunos de los países con mayores restricciones para los periodistas.

Venezuela

Tuvo la calificación más baja entre los 23 países por “prácticas restrictivas, represivas y desinformativas”. La SIP indicó que se mantuvieron las detenciones arbitrarias, aunque en menos cantidad que en 2024.

La autocensura “se normalizó” entre los medios que aún operan en el país, mientras los medios vinculados al Estado sirvieron para “reforzar la propaganda oficial”. Sucedió, por ejemplo, cuando guardaron silencio en torno al premio Nobel de Paz que ganó la opositora María Corina Machado y los dos periodistas de radio que lo mencionaron fueron excluidos de sus espacios por el Ejecutivo.

Nicaragua

En el penúltimo puesto se encuentra Nicaragua, considerado por la SIP un país sin libertad de expresión, especialmente por la presión de los poderes Ejecutivo y Judicial.

“Entre 2024 y 2025 Nicaragua ha transitado hacia un modelo totalitario bajo el régimen de (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo, que ha eliminado sistemáticamente el periodismo independiente y las garantías democráticas”, indicó el informe.

La “institucionalización” de la censura se dio, según la SIP, con una reforma constitucional que entró en vigor en febrero de 2025, criticada también por la ONU, que puso a todas las ramas del gobierno bajo el poder de la presidencia.

El Salvador

Fue catalogado como un país con “alta restricción” que ha ido retrocediendo en los derechos a la libertad de expresión y que por primera vez se ubicó por debajo de Cuba en la medición.

“Para silenciar voces críticas las autoridades estatales han empleado estrategias como la persecución judicial, la asfixia financiera y la agresión directa a periodistas”, indicó la SIP.

El barómetro retomó las cifras de la Asociación de Periodistas de El Salvador que reportó 180 agresiones contra profesionales de la información entre mayo y julio de 2025.

Cuba

El índice mantiene a la isla en los últimos puestos, pese a que subió 10 puntos con respecto a la medición de 2024.

“Cuba presenta una dictadura fortalecida que ha normalizado las situaciones adversas a la libertad de expresión, sofisticando el ambiente de restricción hasta casi evitar la manifestación ciudadana”, aseguró la SIP.

El informe advierte que el control sobre la prensa es muy alto al tildar de “mercenarismo” al periodismo independiente y operativos de vigilancia frente a las viviendas de los periodistas para impedirles salir a trabajar “en una suerte de arresto domiciliario de facto que ha sido una constante durante 2025”.

Haití

Por primera vez incluido en el índice, Haití obtuvo la cuarta peor medición al considerarse de “alta restricción” para los periodistas.

La SIP resaltó que la crisis política, económica y social que atraviesa el país deja en “la impunidad crímenes contra la población y la prensa”. En este caso, las autoridades no son los principales agresores de los periodistas, sino la acción de las bandas a las que el Estado “no ha podido establecer límites”.

El informe resaltó el ataque de las pandillas cuando abrieron fuego contra periodistas que cubrían la fallida reapertura del hospital público más grande de Haití.

Dos periodistas fueron asesinados y al menos otros siete resultaron heridos. Fue el peor ataque contra reporteros en Haití en la historia reciente.

Ecuador

Ecuador registró un descenso hasta llegar a 38,42 puntos que lo dejó en la franja de “alta restricción”, el nivel más bajo para ese país desde hace seis años.

Reportó casi 290 agresiones a periodistas en 2025 y destacó como un caso de extrema gravedad que el periodista kichwa Edison Muenala, de APAK TV, recibiera un impacto de bala en el hombro mientras transmitía en vivo la represión de los cuerpos de seguridad a una comunidad indígena.

Acerca de la violencia criminal, dijo que mató a cuatro periodistas ecuatorianos “ante la incapacidad de mecanismos de protección para los comunicadores” e identificó a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) entre los grupos criminales que amenazan a los periodistas de Ecuador, provocando a veces exilios forzados.

———-

El periodista de la AP Gonzalo Solano contribuyó a este despacho desde Quito.