Candidato presidencial de ultraderecha en Colombia anuncia su fórmula vicepresidencial

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, uno de los candidatos presidenciales punteros en Colombia según las encuestas, anunció el martes a un exministro de Hacienda como su fórmula vicepresidencial y lo describió como una persona capaz de generar consensos.

Se trata de José Manuel Restrepo, un conservador que no pertenece a la ultraderecha, quien se ha dedicado a la academia como directivo de varias universidades. En el gobierno del conservador Iván Duque (2018-2022) fue ministro de Industria y Comercio y luego de Hacienda.

De la Espriella es uno de los candidatos que competirán por la presidencia en la primera vuelta a celebrarse el 31 de mayo en la que aspirará a suceder a Gustavo Petro, el primer presidente de tendencia de izquierda en la historia del país.

El anuncio de su fórmula vicepresidencial se da en una semana clave para la carrera electoral luego de que el domingo se decantara la amplia baraja de aspirantes en la votación de consultas presidenciales, una especie de primaria que definió los candidatos de tres corrientes políticas: centro, centroizquierda y derecha.

De la Espriella no participó en la consulta presidencial de la derecha, la cual era voluntaria, para llegar directamente a la primera vuelta respaldado por miles de firmas de ciudadanos.

Con el anuncio de Restrepo como su candidato a vicepresidente, De la Espriella aseguró que de ese mismo talante sería un eventual gabinete en su gobierno porque considera que debe rodearse “de gente mejor que yo: así será el gabinete, de lujo”.

De la Espriella no ha ejercido cargos públicos ni se ha medido en votaciones; su experiencia es como empresario y abogado en casos muy sonados como el de Alex Saab, empresario colombiano al que Estados Unidos acusó de ser testaferro del entonces presidente Nicolás Maduro. De la Espriella dijo que dejó de prestar servicios a Saab hace siete años.

Restrepo, en cambio, tiene más experiencia en el manejo estatal. Desempeñó el cargo de ministro de Comercio y Hacienda en un momento álgido del gobierno de Duque, que afrontó manifestaciones masivas en contra de sus políticas y en reclamo de garantías sociales para los más vulnerables.

“En una decisión orientada a tender puentes, construir consensos con quienes piensan distinto y aportar experiencia y madurez al proyecto de reconstrucción del país”, indicó la campaña de De la Espriella en un comunicado.

El izquierdista Iván Cepeda, candidato del partido de Petro, anunció como su fórmula vicepresidencial a la senadora indígena Aida Quilcué, en un guiño a las comunidades indígenas que apoyan al gobierno actual.