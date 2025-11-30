Miles protestan contra auge de ultraderecha en Croacia tras serie de incidentes

Miles de personas participaron el domingo en marchas de protesta en Croacia contra el creciente auge de la ultraderecha, tras una serie de incidentes que han avivado tanto las tensiones étnicas como políticas en el país miembro de la Unión Europea.

Marchas denominadas "Unidos contra el fascismo" se organizaron en cuatro ciudades importantes, incluida la capital, Zagreb. La multitud coreó "¡todos somos antifascistas!" y se comprometió a contrarrestar lo que describió como un intento de grupos de derecha de sembrar miedo y silenciar a los opositores.

Los manifestantes también exigieron que las autoridades frenen a los grupos de ultraderecha y su uso frecuente de símbolos profascistas relacionados con el Estado títere pronazi de Croacia durante la Segunda Guerra Mundial, que operaba campos de concentración donde decenas de miles de serbios étnicos, judíos, romaníes y croatas antifascistas fueron ejecutados.

"Todo lo que ha estado sucediendo a nuestro alrededor es muy peligroso", afirmó la periodista Maja Sever a los participantes en la protesta en Zagreb. "Ustedes han demostrado que no se quedarán callados, sino que lucharemos por una sociedad democrática".

Grupos de jóvenes vestidos de negro aparecieron en contramanifestaciones en el puerto noroccidental de Rijeka y en la ciudad costera central de Zadar, según el portal de noticias Index, que publicó fotos. La misma fuente publicó que se registraron pequeños altercados con la policía y que una persona fue detenida.

Incidentes extremistas en noviembre tuvieron como objetivo eventos culturales de serbios étnicos en la capital Zagreb y en la ciudad costera de Split, desatando temores de violencia étnica décadas después de la guerra serbo-croata de 1991-95. Jóvenes vestidos de negro allí corearon consignas profascistas y nacionalistas frente a los lugares de exhibición antes de que la policía interviniera para detenerlos.

Los extremistas de ultraderecha también se han vuelto contra grupos liberales o políticos, así como contra trabajadores extranjeros en Croacia. A menudo utilizan el saludo "¡Por la patria — Listos!" del régimen títere Ustasha de la era nazi que gobernó Croacia durante la Segunda Guerra Mundial.

"Tenemos grupos lanzando bombas de humo y petardos y amenazando con violencia, levantando su mano derecha en el aire y gritando ‘¡Por la patria — Listos!’", dijo Iva Davorija, una de las organizadoras de la marcha en Zadar, a la emisora pública HRT. "Lo están haciendo libremente".

La inclinación de Croacia hacia la derecha comenzó por primera vez luego que los conservadores gobernantes del primer ministro Andrej Plenkovic formaron una coalición con un partido de ultraderecha tras las elecciones parlamentarias del año pasado, dejando a un partido serbio étnico fuera del gobierno por primera vez en años.

La tendencia, sin embargo, culminó con un concierto masivo en julio de un cantante de derecha cuyo uso del lema de la Segunda Guerra Mundial en una de sus canciones más populares ha sido fuente de controversia y divisiones durante años. El cantante Marko Perkovic --cuyo nombre artístico es Thompson, como una ametralladora fabricada en Estados Unidos— ha sido prohibido en algunas ciudades europeas, pero sigue siendo enormemente popular en Croacia.

El primer ministro Plenkovic ha negado hacer la vista gorda ante el aumento del extremismo de ultraderecha y el discurso de odio neofascista. A su vez, ha acusado a sus oponentes de izquierda de exagerar el problema y, por lo tanto, profundizar las divisiones.

Croacia formó parte de la Yugoslavia comunista después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la federación se desintegró en una serie de guerras nacionalistas en la década de 1990. En Croacia, los serbios minoritarios se rebelaron contra la separación y tomaron el control de extensas áreas del territorio croata con el objetivo de unirse a Serbia. Más de 10.000 personas murieron en el conflicto.

Croacia se unió a la UE en 2013 después de convertirse en miembro de la OTAN cuatro años antes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.