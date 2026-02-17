México descarta sumarse a Junta de Paz de Trump y dice que solo actuará como observador

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el martes que México no se sumará a la Junta de Paz promovida por Washington que supervisará la próxima fase del plan de paz para Gaza, pero aseguró que sí actuará como observador del proceso.

Sheinbaum dijo durante su conferencia matutina que se envió una comunicación para rechazar formalmente la invitación que realizó a finales del mes pasado el gobierno de Donald Trump para que México se incorporara a la Junta de Paz para Gaza.

La iniciativa promovida por Trump fue originalmente concebida como un pequeño grupo de líderes mundiales para supervisar el plan de alto al fuego en Gaza, pero después se extendieron invitaciones a docenas de naciones y se sugirió que la junta podría actuar como mediadora de conflictos. Esto pareció plantear un desafío a las Naciones Unidas y su órgano más poderoso, el Consejo de Seguridad, integrado por 15 países.

Ya otros países como Francia, Reino Unido, Noruega, Suecia, Eslovenia y España se han negado a participar en la junta, mientras que una veintena han apoyado la iniciativa.

La mandataria justificó su decisión alegando que “dado que nosotros reconocemos a Palestina como un Estado, pues es importante la participación de ambos estados de Israel y de Palestina, y no está planteado así en el encuentro”.

Agregó que el embajador de México en la ONU, Héctor Vasconcelos, podría participar como observador en la junta.

Sheinbaum mantuvo una postura crítica ante las acciones bélicas en Gaza considerándolas como un “genocidio” y defendió la petición que presentaron el año pasado México y Chile a la Corte Penal Internacional para que se investigue “la probable comisión de crímenes de su competencia” en los territorios palestinos.