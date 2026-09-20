Merz enfrenta prueba clave mientras 2 estados alemanes votan con la mirada en la ultraderecha

Los centros de votación abrieron el domingo en dos elecciones estatales en Alemania, en las que se espera que el partido de extrema derecha Alternativa por Alemania obtenga nuevas ganancias que podrían determinar si el canciller Friedrich Merz puede mantenerse en el poder y seguir adelante con sus reformas en la mayor economía de Europa.

Las elecciones estatales se celebran en Mecklenburg-Vorpommern, una región mayormente rural del este, anteriormente comunista y menos próspero, y en la capital, Berlín.

La votación llega dos semanas después de que la Alternativa para Alemania, o AfD, un grupo contrario a la inmigración y favorable a Rusia, se quedara a las puertas de la mayoría en el pequeño estado oriental de Sajonia-Anhalt, y se viera en su mejor posición hasta ahora de formar el primer gobierno regional de extrema derecha del país desde la Segunda Guerra Mundial.

La autoridad de Merz quedó gravemente dañada por la contundente derrota de su partido en las elecciones del 6 de septiembre frente a AfD, un resultado que conmocionó a muchos alemanes que habían creído que su país había desarrollado una inmunidad al nacionalismo y a las afirmaciones de superioridad racial tras afrontar los horrores de su pasado nazi mediante la educación y leyes para prohibir la persecución.

También se espera que AfD logre avances significativos en las elecciones del domingo, pero no tiene una vía realista para llegar al poder en Berlín y enfrenta un desafío mucho más fuerte por parte del gobernador de centroizquierda de Mecklenburg-Vorpommern que el que enfrentó por parte del partido de Merz en Sajonia-Anhalt.

Las perspectivas para la Unión Demócrata Cristiana de centroderecha de Merz son más sombrías, y podría perder la alcaldía de Berlín. Si las cosas salen muy mal, podría no conseguir por primera vez escaños en una legislatura estatal en ningún lugar al caer por debajo del 5% de los votos en Mecklenburg-Vorpommern, donde ya era débil.

Merz, de 70 años, se convirtió en el líder de Alemania hace 16 meses con promesas de enderezar una economía que apenas ha crecido en años, pero no ha logrado levantar el ánimo sombrío del país y él mismo se ha vuelto profundamente impopular.

El buen resultado de AfD en las elecciones de Sajonia-Anhalt también ha debilitado aún más la posición del canciller a nivel nacional, y en las últimas dos semanas ha habido llamados incluso desde dentro de su propio partido para reemplazarlo como canciller. Ningún aliado de primera línea ha pedido públicamente su salida, y muchos han advertido contra los “debates de personal”.

Al parecer anticipando un duro periodo postelectoral, Merz suspendió un viaje previsto a Nueva York la próxima semana para asistir a la Asamblea General de la ONU. Pese a los fuertes vientos en contra, ha dicho repetidamente que está decidido a continuar y terminar su mandato como canciller.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.