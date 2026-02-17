Macron se reúne con Modi en Mumbai para estrechar lazos estratégicos

El presidente francés Emmanuel Macron se reunió con el primer ministro de India, Narendra Modi, para conversaciones bilaterales el martes, con el objetivo de profundizar los lazos económicos y estratégicos, mientras ambos países buscan una cooperación más estrecha en medio de la incertidumbre global y de realineamientos geopolíticos cambiantes.

El encuentro en Mumbai, la capital financiera de India, subrayó la creciente importancia de la asociación, que se ha ampliado de la defensa al comercio, la tecnología y la energía, con París posicionándose como uno de los socios europeos más confiables de Nueva Delhi.

“La asociación India-Francia no conoce límites. En la era actual de incertidumbres, esta asociación es una fuerza para la estabilidad y el progreso global”, declaró Modi durante una conferencia de prensa junto con Macron.

Las conversaciones se produjeron mientras India busca atraer capital extranjero y fortalecer la cadena de suministro, al tiempo que Francia procura una presencia más sólida en el Indopacífico y un papel de largo plazo en el panorama económico y de seguridad de India.

Más tarde, ambos líderes inauguraron de manera virtual una línea final de ensamblaje para la producción de helicópteros H125, una empresa conjunta en la que participan Tata Advanced Systems, de India, y Airbus.

La línea de ensamblaje en el estado sureño de Karnataka es la primera instalación india en el sector privado para fabricar helicópteros.

Macron señaló que la relación franco-india se encontraba en una fase de aceleración en respuesta al cambiante orden internacional.

“Tenemos una asociación estratégica global especial, que da nuevas ambiciones a los vínculos entre India y Francia”, manifestó.

Macron enumeró la industria espacial, la energía nuclear, las tierras raras y los minerales críticos, la aeronáutica y los trenes de alta velocidad como sectores clave para la asociación con India, y se mostró a favor de un acuerdo de libre comercio entre Nueva Delhi y la Unión Europea.

Macron también instó a India a sumarse a los esfuerzos con París para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania e invitó a Modi a participar en la cumbre del Grupo de los 7 en junio en Evian, Francia.

Macron expresó: “Como el alto el fuego sigue siendo difícil de lograr, y lo lamento, podríamos unir nuestros esfuerzos para asegurar el establecimiento de una moratoria inmediata y duradera sobre los ataques contra civiles y la infraestructura civil”.

Modi dijo que India seguiría abogando por una resolución pacífica de los conflictos en curso en Asia occidental y Europa oriental.

Los lazos económicos entre París y Nueva Delhi se han ampliado de manera constante gracias al aumento del comercio y a inversiones francesas más profundas en la manufactura, la energía, la defensa y la infraestructura de India. El comercio bilateral superó los 15.000 millones de dólares en el año fiscal que terminó en marzo de 2025, lo que convirtió a Francia en el tercer mayor socio comercial de India en la Unión Europea, según datos del gobierno indio.

La cooperación en defensa se sitúa en el núcleo de la relación. La semana pasada, un panel del gobierno indio dio su aprobación preliminar para la compra de equipo militar por un valor de 40.000 millones de dólares, incluidos 114 cazas Rafale de Francia.

Mantener el poder aéreo es una prioridad estratégica para India, que enfrenta persistentes desafíos de seguridad a lo largo de sus fronteras con sus rivales con armas nucleares, Pakistán y China.

India ya opera dos escuadrones de cazas Rafale y el año pasado firmó un acuerdo para comprar 26 variantes navales del caza furtivo para la armada.

Corbet informó desde París.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.