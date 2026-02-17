Enviados de Rusia y Ucrania llegan a Ginebra para diálogo mediado por EEUU

Delegaciones de Moscú y Kiev estaban en Ginebra el martes para otra ronda de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos, una semana antes del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia a su vecino.

Sin embargo, las expectativas de cualquier avance en Ginebra eran bajas, ya que aparentemente ninguna de las partes está lista para ceder en sus posiciones sobre cuestiones territoriales clave y futuras garantías de seguridad, pese a que Estados Unidos fijó un plazo en junio para un acuerdo.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que la delegación de su gobierno estaba en Suiza, y la agencia estatal de noticias rusa Tass informó que la delegación rusa también había llegado. Se esperaba que las conversaciones, que se esperaba abarcaran dos días, comenzaran más tarde en la jornada.

Se prevén discusiones “duras” sobre el futuro del territorio ucraniano ocupado por Rusia, mientras los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner se sientan con las delegaciones. Esto según una persona familiarizada con las conversaciones que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar con reporteros.

Rusia insiste en que Ucrania ceda el control de su región oriental del Donbás.

En Ginebra también estarán los jefes militares de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, quienes debatirán cómo podría funcionar la supervisión del alto el fuego después de cualquier acuerdo de paz, y qué se necesita para implementarla, indicó la persona.

Durante conversaciones anteriores en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, los líderes militares analizaron cómo podría organizarse una zona desmilitarizada y cómo los ejércitos de todos podrían comunicarse entre sí, agregó.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió contra esperar novedades el primer día de las conversaciones, ya que estaba previsto que continuaran el miércoles. Moscú ha proporcionado pocos detalles de conversaciones anteriores.

El ejército ucraniano, con escasez de efectivos, está inmerso en una guerra de desgaste con las fuerzas más numerosas de Rusia a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.250 kilómetros (750 millas). Los civiles ucranianos soportan bombardeos aéreos rusos que a menudo les dejan sin electricidad y destruyen viviendas.

El futuro de casi el 20% del territorio ucraniano que Rusia ocupa o aún codicia es una cuestión central en las conversaciones, al igual que las exigencias de Kiev de garantías de seguridad de posguerra con un respaldo de Estados Unidos para disuadir a Moscú de invadir de nuevo.

Trump describió la reunión de Ginebra como “grandes conversaciones”.

“Más vale que Ucrania se siente a la mesa rápido”, dijo Trump a los periodistas el lunes por la noche, mientras volaba de regreso a Washington desde su casa en Florida.

No quedó claro de inmediato a qué se refería Trump con su comentario sobre Ucrania, que se ha comprometido con las negociaciones y ha participado en ellas con la esperanza de poner fin a la devastadora ofensiva de Rusia.

Conversaciones complejas mientras la guerra continúa

La delegación rusa está encabezada por Vladímir Medinsky, asesor del presidente ruso Vladímir Putin, quien encabezó el equipo de negociadores de Moscú en las primeras conversaciones de paz directas con Ucrania en Estambul en marzo de 2022 y ha impulsado enérgicamente los objetivos de guerra de Putin. Medinsky ha escrito varios libros de historia que afirman exponer complots occidentales contra Rusia y arremeten contra Ucrania.

El comandante de las fuerzas militares de Estados Unidos —y de la OTAN— en Europa, el general Alexus Grynkewich, y el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, asistirán a la reunión en Ginebra en representación de las fuerzas armadas de Estados Unidos y se reunirán con sus homólogos r usos y ucranianos, informó el coronel Martin O’Donnell, portavoz del comandante estadounidense.

Durante la noche, Rusia utilizó casi 400 drones de largo alcance y 29 misiles de varios tipos para atacar 12 regiones de Ucrania, hiriendo a nueve personas, incluidos niños, según el presidente ucraniano.

Zelenskyy dijo que decenas de miles de residentes se quedaron sin calefacción y sin agua corriente en la ciudad portuaria sureña de Odesa.

Zelenskyy sostuvo que Moscú debe “rendir cuentas” por los ataques implacables, que, según afirmó, socavan el impulso de Estados Unidos por la paz.

“Cuanto más de este mal provenga de Rusia, más difícil será para todos alcanzar cualquier acuerdo con ellos. Los socios deben entenderlo. Ante todo, esto concierne a Estados Unidos”, dijo el líder ucraniano en redes sociales el lunes por la noche .

“Estuvimos de acuerdo con todas las propuestas realistas de Estados Unidos, empezando por la propuesta de un alto el fuego incondicional y de largo plazo”, señaló Zelenskyy.

Las conversaciones en Ginebra tuvieron lugar mientras funcionarios de Estados Unidos también mantenían conversaciones indirectas con Irán en la ciudad suiza.

______

Burrows informó desde Londres. Illia Novikov en Kiev, Ucrania, contribuyó a este despacho.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.