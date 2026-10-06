Migrantes dudan de su futuro en el este de Alemania tras victoria electoral de la ultraderecha

Desde que el partido de extrema derecha y antiinmigración Alternativa para Alemania ganó unas elecciones regionales el mes pasado, no pasa un día sin que Ola Akhras y su esposo hablen de si deberían regresar a Siria.

La pareja vive con sus dos hijas pequeñas en Magdeburg, donde el parlamento estatal recién elegido de Sajonia-Anhalt se reúne el martes por primera vez desde que Alternativa para Alemania, o AfD, logró su mejor resultado hasta ahora, que lo coloca en una buena posición para formar el primer gobierno regional de extrema derecha en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial.

Durante su primera sesión, el parlamento de 83 escaños elegirá a su presidente —un cargo que tradicionalmente corresponde al partido más grande— y AfD espera una primera victoria simbólica. Es poco probable que el próximo gobernador del estado sea elegido antes de diciembre.

“Es malo: hemos construido nuestras vidas aquí, de verdad nos encantaba estar aquí, pero ahora ya no nos sentimos bienvenidos”, manifestó Akhras, quien huyó de Homs a Alemania en 2018. Habla alemán con fluidez y trabaja como médica en el hospital local, donde está completando su formación de especialista en medicina interna.

Akhras, que usa hiyab, afirma que se siente valorada en el trabajo, pero últimamente se ha encontrado con hostilidad mientras hace compras y ya no se siente segura al salir de casa por la noche. Su sensación de no pertenecer se ha vuelto abrumadora desde las elecciones.

“Nuestras hijas nunca serán reconocidos como alemanes aquí”, expresó.

La actitud hacia los migrantes se ha agriado desde que llegó 1 millón en 2015

El ánimo en la sociedad es muy distinto al de hace una década, cuando los alemanes recibieron a más de un millón de migrantes de países devastados por la guerra como Siria, Irak y Afganistán durante el mandato de la canciller Angela Merkel. Muchos construyeron nuevas vidas, aprendieron el idioma y encontraron trabajo.

Sin embargo, a medida que los problemas económicos de Alemania —crecimiento lento, alta inflación, aumento de los precios de la energía— han empeorado, el sentimiento público hacia los recién llegados se ha deteriorado. AfD y otros críticos de la inmigración han culpado a los migrantes de los problemas del país.

El partido, creado hace 13 años, ha ganado apoyo con especial rapidez en los estados orientales de Alemania, antes comunistas y económicamente más débiles, como Sajonia-Anhalt. Sin embargo, también sigue avanzando a nivel nacional. Es el partido de oposición más fuerte en el parlamento y encabeza encuestas recientes.

La victoria de AfD en Sajonia-Anhalt el mes pasado subrayó la habilidad del partido para capitalizar el descontento por asuntos que van mucho más allá de su tema central de frenar la inmigración, mientras el impopular gobierno nacional del canciller Friedrich Merz lucha por reactivar la economía alemana, persistentemente lenta.

El buen desempeño del partido ha inquietado a los migrantes y a aquellos alemanes que pensaban que la nación era inmune al nacionalismo tras los horrores del pasado nazi.

Muchos migrantes temen que la campaña de AfD conduzca a más deportaciones

Sigue siendo incierto que AfD forme el próximo gobierno en Sajonia-Anhalt, ya que se quedó a tres escaños de la mayoría en las elecciones del 6 de septiembre. Pero muchos inmigrantes y refugiados temen que, si el partido de extrema derecha logra encabezar el gobierno estatal, podría intentar aplicar sus promesas de campaña, que incluyen más deportaciones y más rápidas, así como restricciones a la admisión de solicitantes de asilo.

Aún no hay cifras que muestren si los incidentes racistas han aumentado desde las elecciones, pero “los centros de asesoramiento están extremadamente ocupados, los teléfonos no paran de sonar, las citas de asesoramiento están completamente llenas y la gente tiene una gran necesidad de orientación y apoyo”, señaló Undra Dressler, directora ejecutiva de la Red Estatal de Organizaciones de Migrantes de Sajonia-Anhalt.

“Sabemos de personas que se han ido, personas que lo están considerando y personas que han tomado una decisión consciente en contra y dicen: ‘Me quedo. No voy a aceptar estas condiciones. Ahora más que nunca, voy a involucrarme’”, agregó Dressler.

Uno de los decididos a quedarse es Mohamad Aldabagh, un farmacéutico de Homs que huyó a Alemania en 2015, en el punto álgido de la guerra civil en Siria. Ese año, cientos de miles cruzaron el Mediterráneo en frágiles botes de goma con la esperanza de encontrar un futuro más seguro en Europa.

“Ha sido una experiencia muy buena vivir en Alemania durante los últimos 10 años”, comentó Aldabagh, un padre de 34 años con dos hijos pequeños que trabaja en una farmacia en Magdeburg. “He reconstruido mi vida aquí, y no voy a dejar que nadie me quite eso”.

Aunque dice que también ha sufrido racismo, cree que se necesitan trabajadores cualificados como él o los muchos médicos extranjeros que trabajan en Alemania, y que la sociedad no puede permitirse tratarlos mal.

AfD no quiere trabajadores “culturalmente ajenos” pese a la falta de personal cualificado

Aunque el programa de AfD para Sajonia-Anhalt no rechaza por completo la migración laboral, adopta un enfoque muy selectivo para reclutar trabajadores extranjeros.

El partido propone explícitamente abstenerse de reclutar trabajadores a los que describe como “culturalmente ajenos” y poner fin a un programa estatal diseñado para apoyar la integración de trabajadores cualificados extranjeros, indicó Rahim Hajji, profesor de servicios sociales y de salud en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Magdeburg-Stendal.

“Esto plantea una pregunta fundamental”, sostuvo Hajji. “¿Cómo se supone que un estado con una población que envejece y una escasez creciente de mano de obra debe satisfacer su demanda de trabajadores cualificados si restringe sustancialmente el grupo de trabajadores internacionales que está dispuesto a reclutar?”.

Hasta este agosto, más de uno de cada cuatro médicos, o el 27,1%, en los hospitales de Sajonia-Anhalt no tenía ciudadanía alemana, según una encuesta del grupo Mediendienst Integration, que investiga la migración en Alemania.

“Queremos contribuir al bienestar de la sociedad aquí”, afirmó Aldabagh. “Se nos necesita. No somos las ovejas negras en este país”.

Luego hizo una pausa y añadió: “Pero si ya no recibimos respeto, entonces nos mudaremos a otro estado donde AfD no sea tan fuerte”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.