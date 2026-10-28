Al menos 10 muertos en choque entre dos trenes en la provincia española de Toledo

Un tren de alta velocidad chocó contra la parte trasera de otro tren que se había detenido en la vía, lo que hizo descarrilar dos vagones y causó la muerte de al menos 10 personas el miércoles en el centro de España, dijeron las autoridades.

Esther Padilla, portavoz del gobierno regional de Castilla-La Mancha, indicó que las autoridades podían confirmar 10 muertes, pero que “esa cifra seguramente aumentará”.

El operador del sistema ferroviario de España, ADIF, indicó que el incidente ocurrió la mañana del miércoles en la provincia de Toledo. El servicio ferroviario está suspendido entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

Padilla dijo a la televisora pública TVE que el siniestro implicó a dos trenes de alta velocidad que circulaban en la misma dirección desde Madrid a Sevilla y que uno chocó contra la parte trasera del otro cuando estaba parado, sacando dos de sus vagones de la vía. Por el momento se desconoce la causa del accidente, añadió.

Uno de los trenes afectados pertenecía a la empresa estatal española Renfe, y el otro a la compañía ferroviaria privada Iryo. Trenes de esas dos firmas también estuvieron involucrados en un choque mortal en enero.

Según Padilla, a bordo del tren de Renfe iban 397 pasajeros, mientras que en el de Iryo había 147.

El alcalde de la cercana localidad de Urda, Manuel Galán, dijo en declaraciones a la radiotelevisión pública TVE que hubo pasajeros heridos y que las autoridades de Protección Civil pidieron a su ayuntamiento que preparara un pabellón deportivo para atender a los pasajeros.

El presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, escribió en X que se dirige al lugar del accidente.

En enero, 45 personas murieron en el sur de España cuando un tren se salió de la vía y chocó contra otro que circulaba en sentido contrario. Este fue el siniestro ferroviorio más letal en el país desde un choque en 2013 que mató a 80 personas. El accidente de enero socavó la confianza de la población en la extensa red ferroviaria de alta velocidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.