Líderes de Reino Unido y España se reúnen en busca de acuerdo sobre Gibraltar

Los líderes británico y español se reunieron en Londres para firmar un acuerdo que facilite el comercio y los viajes transfronterizos en Gibraltar, tras años de desacuerdos post-Brexit sobre el disputado territorio en el extremo de la península ibérica.

El primer ministro Keir Starmer, al recibir a su homólogo español Pedro Sánchez en sus oficinas en el Número 10 de Downing Street, habló de los estrechos lazos entre ambos países.

Sánchez elogió a Starmer y a su gobierno por romper el estancamiento post-Brexit en Gibraltar.

Reino Unido abandonó la Unión Europea en 2020 con la relación entre Gibraltar y el bloque sin resolver. Las conversaciones sobre un acuerdo para garantizar que las personas y los bienes puedan seguir fluyendo a través de la frontera entre Gibraltar y España habían avanzado solo de manera intermitente.

Gibraltar fue cedido a Gran Bretaña en 1713, pero España ha mantenido su reclamación de soberanía desde entonces. Las relaciones en torno al Peñón han tenido altibajos a lo largo de los siglos.

El acuerdo, que fue anunciado en junio y debe ser ratificado por las legislaturas de ambos países, eliminará todas las barreras físicas, controles y verificaciones sobre las personas y bienes que se muevan entre España y Gibraltar.

En el referéndum del Brexit de 2016 en Reino Unido, el 96% de los votantes en Gibraltar apoyaron permanecer en la UE. El pequeño territorio en el extremo sur de España depende en gran medida del acceso al mercado de la UE para sus 34.000 habitantes.

Ambos líderes también hablaron sobre el conflicto en curso en Gaza, con Starmer describiéndolo como una "situación terrible". Sánchez, quien fue el primer líder europeo en acusar a Israel de cometer genocidio en Gaza, describió la respuesta de Europa al conflicto como un "fracaso" antes de la reunión.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.