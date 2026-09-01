Líder iraní dice que restablecerían el alto el fuego si EEUU lo hace y más noticias de Oriente Medio

El presidente de Irán afirmó que su país está dispuesto a volver al acuerdo de alto el fuego alcanzado con Estados Unidos en junio si Washington hace lo mismo, en unas declaraciones conciliadoras tras el primer intercambio de disparos entre ambas naciones en un mes.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra con Irán y en el conjunto de Oriente Medio.

Irán volvería al alto el fuego si EEUU hace lo mismo

En un aparte en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai en Kirguistán, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, señaló que “si Estados Unidos vuelve a sus compromisos recogidos en el memorando de entendimiento, la República Islámica de Irán responderá de inmediato de la misma manera”, reportó la prensa estatal iraní.

El memorando de entendimiento de junio contemplaba un alto el fuego inmediato e inició un periodo de negociaciones de 60 días destinado a alcanzar un acuerdo de paz más amplio. Teherán aceptó despejar de minas el estrecho de Ormuz y permitir el paso de buques durante ese periodo, y Estados Unidos aceptó poner fin a su bloqueo naval, levantar sanciones, emitir exenciones para las exportaciones de petróleo iraní y comenzar a trabajar en un paquete de reconstrucción para Irán, entre otras medidas.

El acuerdo colapsó rápidamente y, aunque ha habido una pausa en los combates, ambos bandos intercambiaron fuego durante el fin de semana.

Aunque Pezeshkian lleva tiempo abogando por un final negociado para la guerra, la fuerza más poderosa en Irán sigue siendo la Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar que presiona para obtener mayores concesiones de Washington, incluido el control del estrecho de Ormuz y una compensación financiera por la guerra. Es probable que estas condiciones resulten inaceptables para Washington.

Dos barcos atacados en estrecho de Ormuz e inmediaciones

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico, indicó que recibió información de un ataque contra un barco en el estrecho de Ormuz, y un segundo reporte de un incidente con un petrolero en aguas cercanas.

En el primer incidente, el UKMTO dijo que un petrolero fue alcanzado por tres proyectiles el lunes cuando salía del golfo Pérsico a través del estrecho, al este de Omán.

La agencia de monitoreo señaló que no había información sobre víctimas a bordo ni daños ambientales causados por el ataque.

En el segundo incidente, la agencia británica indicó que había recibido un reporte “que involucraba a un petrolero y fuerzas militares” el lunes frente a la costa de Omán, al este del estrecho.

Ambrey, una compañía de gestión de riesgos marítimos y respuesta a incidentes con sede en Reino Unido, informó además que, según reportes, el buque había sido detenido y estaba a la deriva. No hubo reportes de víctimas.

Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad por los incidentes, pero Irán ha disparado con regularidad contra barcos en el estrecho de Ormuz mientras continúa restringiendo el paso a través de esta crucial vía marítima. Estados Unidos también ha disparado contra barcos mientras mantiene su bloqueo de los puertos iraníes.

Irak completa investigación sobre presuntos miembros del grupo Estado Islámico

El Consejo Supremo Judicial de Irak dijo el martes que había completado las investigaciones sobre unos 5.704 presuntos miembros del grupo extremista Estado Islámico que fueron trasladados a Irak desde Siria a principios de este año. Cientos serían liberados y los demás enviados a juicio, indicó el consejo.

Los detenidos fueron trasladados desde centros de detención que anteriormente estaban a cargo de las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por kurdos, ante el temor de que los combates que estallaron entre las FDS y las fuerzas gubernamentales y el consiguiente vacío de poder en algunas zonas permitieran a los milicianos huir.

Los detenidos incluyen personas de 67 nacionalidades, entre ellas 3.497 sirios y 474 iraquíes. Algunos eran nacionales europeos.

El consejo dijo que las investigaciones no lograron establecer pruebas suficientes en algunos casos, lo que llevó a la liberación y entrega de un finlandés, un estadounidense y siete detenidos iraquíes a sus países de origen.

No se dieron a conocer sus nombres.

Organismo de la ONU advierte sobre grave crisis de hambre en Yemen

La agencia alimentaria de Naciones Unidas advirtió el martes que una mayor escalada del conflicto en Yemen podría profundizar la ya grave crisis de hambre del país, a menos que actores internacionales intervengan.

Los aumentos de los precios mundiales de los alimentos están teniendo un impacto en “lo que ya es una de las mayores crisis humanitarias del mundo”, dijo a The Associated Press Carl Skau, director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos.

Skau dijo que se había reunido con familias en campamentos de desplazados en el sur de Yemen que dependían en gran medida de la asistencia mensual en efectivo y la ayuda alimentaria. Sin ese apoyo, dijo, algunas familias ahora están comiendo solo una comida al día, mientras que los niños están empezando a mostrar signos de desnutrición.

Japón aprueba fondo de emergencia por el alza de los precios de la gasolina

El gabinete de Japón aprobó el martes un fondo de emergencia de 616.000 millones de yenes (3.900 millones de dólares) para hacer frente al aumento de los precios de la gasolina y otras consecuencias del conflicto en Oriente Medio, dijo la primera ministra Sanae Takaichi en una publicación en redes sociales.

La mayor parte del dinero financiará subsidios del gobierno para mantener los precios minoristas de la gasolina en torno a 170 yenes (1,06 dólares) por litro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.