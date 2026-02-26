La UE amplía fondos para acceso al aborto seguro tras campaña ciudadana

La Unión Europea informó el jueves que respaldará los esfuerzos para apoyar financieramente a las mujeres que desean abortar, tras una campaña de varios años de más de 1 millón de ciudadanos en el bloque de 27 países para ampliar el apoyo a las mujeres en naciones con leyes conservadoras.

Hadja Lahbib, comisaria europea de Igualdad, señaló el jueves que los 147.000 millones de euros del Fondo Social Europeo Plus de la UE pueden ser utilizados por los países del bloque para atender y sufragar los costos del aborto para las mujeres, independientemente de su procedencia dentro del bloque.

“Cada año se practican en Europa casi medio millón de abortos inseguros”, afirmó Lahbib. “La seguridad y la libertad nunca deben depender de tu código postal o de tus ingresos”.

La funcionaria elogió la campaña My Voice, My Choice (Mi Voz, Mi Decisión), y comentó que los organizadores le llevaron cajas llenas de cartas de mujeres de todo el bloque.

La iniciativa pedía que la UE creara un fondo separado para que las mujeres pudieran viajar fuera de sus países de origen para acceder a abortos seguros. Y aunque la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE) no lo hizo, los organizadores dijeron que la decisión logra sus objetivos por otros medios.

“Aunque no se está creando ningún nuevo instrumento jurídico, la Comisión ha reconocido formalmente que los objetivos centrales de nuestra iniciativa pueden alcanzarse y ha delineado una vía concreta para implementarla en la práctica”, manifestó Nika Kovač, coordinadora de la iniciativa My Voice, My Choice. “Esto no es simbólico. Es un compromiso político con los derechos de las mujeres”.

“Esto establece, sin lugar a dudas, que el acceso al aborto seguro es una cuestión de salud pública y de justicia social”, expresó Kovač. “Por primera vez, la Comisión confirma de manera inequívoca que los fondos de la UE pueden utilizarse para garantizar el acceso a la atención de aborto seguro, en particular para las mujeres en situaciones vulnerables, independientemente de dónde provengan en Europa”.

El aborto es legal en gran parte de Europa. Francia, por ejemplo, consagró el derecho en su Constitución en 2024. Pero está estrictamente restringido en Polonia, Malta, Liechtenstein y Mónaco, según el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.

La comisión se vio impulsada a adoptar una posición sobre la iniciativa por un protocolo único de la UE llamado Iniciativa Ciudadana Europea. Las campañas públicas lanzadas a través de un sitio web oficial deben reunir más de 1 millón de firmas repartidas por todo el bloque para provocar una deliberación oficial del Ejecutivo de la UE en Bruselas.

Después de que los activistas obtuvieran más de un millón de apoyos a partir de 2024, en diciembre los legisladores europeos votaron a favor de la financiación por 358-202, con 79 abstenciones.

Los opositores a la iniciativa dijeron que la medida impondrá la opinión mayoritaria de la UE a naciones que aprobaron leyes más conservadoras.

“¿Cómo puedo explicarle a mi gente, los malteses, que lo que ellos decidieron, lo revocamos aquí?”, planteó el legislador maltés Peter Agius durante un debate sobre la iniciativa en el Parlamento Europeo en diciembre. Agius vota con el Partido Popular Europeo, la misma coalición política que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Hoy es un buen día para los derechos de las mujeres en Europa”, declaró Kovač. “Hoy ganamos, hoy celebraremos y mañana empezaremos a trabajar más”.

