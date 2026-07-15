Un muerto y 3 desaparecidos tras un naufragio en una travesía familiar cerca de Alcatraz

Una persona murió, tres estaban desaparecidas y 16 fueron rescatadas de las aguas frente a San Francisco después de que una embarcación pontón se hundiera el martes por la tarde mientras transportaba principalmente a miembros de una familia como parte de un funeral, informaron las autoridades.

Los rescatistas que llegaron al lugar cerca de la isla de Alcatraz encontraron una embarcación pontón de tres cubiertas casi completamente bajo el agua, con el motor aún en marcha y con una fuga de combustible, indicó el jefe de Bomberos de San Francisco, Dean Crispen.

Las autoridades buscaban a los desaparecidos el martes por la noche en mar abierto, en el lado occidental del puente Golden Gate. Se esperaba que la búsqueda, en la que participaron buzos, helicópteros y embarcaciones, continuara durante toda la noche, señalaron funcionarios.

Las autoridades actualizaron la cifra inicial de desaparecidos de dos a tres tras escuchar a testigos.

“En este momento estamos en modo de rescate total” dijo Crispen, que añadió que tres personas que sufrieron lesiones al caer de la embarcación fueron trasladadas a un hospital y se esperaba que fueran dadas de alta el martes por la noche.

La isla de Alcatraz, que fue una prisión federal famosa porque escapar era prácticamente imposible debido a las fuertes corrientes oceánicas y las frías aguas del Pacífico que la rodean, ahora es un destino turístico. Está ubicada en la bahía de San Francisco a aproximadamente una milla (unos 1,6 kilómetros) al norte de la costa de la ciudad, en una zona a menudo ventosa que atrae veleros y otras embarcaciones recreativas.

Videos de la escena mostraban embarcaciones desplegadas para rescatar a personas que habían estado en el navío, que estaba en gran parte sumergido, con objetos flotando cerca.

El incidente náutico se reportó inicialmente como un incendio, “pero ahora no tenemos ninguna evidencia de eso”, comentó Crispen.

La persona fallecida estaba viva cuando las cuadrillas de rescate la sacaron de las gélidas aguas, pero falleció después. Un perro que estaba a bordo también murió.

Todos los rescatados fueron llevados a Gashouse Cove Marina, un puerto para embarcaciones pequeñas en San Francisco.

Aaron Anfinson, capitán del Bass-Tub, contó al San Francisco Chronicle que su embarcación transportaba pasajeros hacia el puente Golden Gate en aguas “bastante ventosas, un poco agitadas” cuando un hombre en una embarcación más pequeña les hizo señas y señaló una embarcación pontón en medio de la bahía que parecía estar en llamas.

Para cuando el Bass-Tub llegó, las llamas se habían apagado, pero el pontón se estaba hundiendo. Algunas personas ya estaban en el agua mientras otras permanecían a bordo, relató Anfinson, y agregó que intentaron repartir chalecos salvavidas a los pasajeros.

Una mujer sufrió una lesión en la cabeza.

“Pensamos que la sacaríamos a ella primero”, explicó Anfinson. Un marinero bajó una escalera utilizada para que los pasajeros se bañen y arrojó un salvavidas al agua para ayudar a subirla a bordo.

“Fue aterrador”, expresó Anfinson. “No quiero ver a nadie en esa situación”.

El teniente de bomberos Mariano Elias indicó que la embarcación, descrita como un “pontón de recreo”, estaba a unos 550 metros (unas 600 yardas) de Alcatraz y que la llamada de emergencia se recibió poco después de las 3:30 de la tarde

Crispen señaló que se creía que la embarcación había zarpado cerca del St. Francis Yacht Club en San Francisco. Una persona que respondió el teléfono allí dijo que el club no tenía información sobre lo ocurrido.

Video en vivo tomado desde el lugar mostraba a un hombre y una mujer envueltos en mantas y sentados en un bordillo antes de caminar hacia una ambulancia cercana. Una lona amarilla cubría un cuerpo en el muelle.

La Guardia Costera y la policía de Oakland también ayudaron en el rescate, dijo Elias.

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Los periodistas de The Associated Press Sophie Austin en Sacramento, California; Claire Rush en Portland, Oregon; y Hallie Golden en Seattle, así como el fotógrafo Noah Berger en San Francisco, contribuyeron a esta historia.