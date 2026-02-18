La policía arresta a 11 por la muerte a golpes de un estudiante de ultraderecha en Francia

La policía en Francia, que investiga la paliza a un hombre de extrema derecha que murió por lesiones cerebrales, detuvo a 11 personas, informaron los fiscales el miércoles, en un caso que aviva viejas divisiones en la política francesa de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Quentin Deranque, un estudiante de 23 años descrito como un nacionalista ferviente, murió en un hospital el sábado. Dos días antes, un grupo de personas lo golpeó en la ciudad de Lyon, en enfrentamientos que estallaron entre simpatizantes de extrema izquierda y de extrema derecha al margen de una reunión estudiantil donde la legisladora de extrema izquierda, Rima Hassan, fue la oradora principal.

Una autopsia determinó que Deranque sufrió una fractura de cráneo y lesiones cerebrales mortales, según el fiscal de Lyon, Thierry Dran. Dran inició la investigación policial por homicidio y otros posibles cargos penales. La oficina de Dran indicó que la policía detuvo a un hombre y a una mujer el miércoles por la mañana, y que otras nueve personas fueron puestas bajo custodia el martes por la noche.

Hassan, una franco-palestina nacida en un campamento de refugiados en Siria, es eurodiputada del partido de extrema izquierda Francia Insumisa (France Insoumise). En una publicación en X tras el ataque a Deranque, pero antes de que muriera por sus heridas, Hassan manifestó su “horror” por la violencia y la condenó.

La muerte de Deranque desató una tormenta de recriminaciones, dirigidas en su mayoría contra Francia Insumisa. Sus adversarios la acusan de alimentar la violencia y las tensiones con su política combativa de extrema izquierda, que incluye duras críticas a Israel.

El partido está liderado por el veterano agitador de la izquierda dura Jean-Luc Mélenchon, un extrotskista que se postuló a la presidencia en 2012, 2017 y 2022 y no logró avanzar a la decisiva segunda vuelta. Se prepara para otra candidatura prevista para el próximo año, cuando concluya el segundo y último mandato del presidente Emmanuel Macron.

Mélenchon insistió el martes en que Francia Insumisa no tenía ninguna culpa por la tragedia en Lyon, al afirmar: “No tenemos absolutamente nada que ver, ni directa ni indirectamente, con la muerte de este joven Deranque”.

Entre las 11 personas bajo custodia policial figura el asistente de un legislador de Francia Insumisa, informaron medios franceses. El legislador Raphaël Arnault confirmó el arresto del asistente en una publicación en X sin dar la causa. Arnault dijo que pondría fin al contrato del asistente.

La violencia ha sido durante mucho tiempo un rasgo persistente de la política francesa. Facciones de extrema izquierda y de extrema derecha albergan desde hace tiempo un intenso, a veces violento, desprecio mutuo, aunque las muertes en enfrentamientos entre ellas han sido poco frecuentes en las últimas décadas.

Francia celebrará elecciones municipales el próximo mes. Con la campaña en pleno apogeo, adversarios de Francia Insumisa en la derecha y la extrema derecha culparon por la muerte de Deranque al partido de Mélenchon, acusándolo de alimentar la violencia y llamando a los votantes a no apoyarlo.

Las críticas también provinieron de figuras destacadas de la izquierda, incluido el expresidente François Hollande. Dijo que la izquierda tradicional, incluido su Partido Socialista, no debe volver a aliarse con el partido de Mélenchon para las próximas elecciones, como lo hicieron en el pasado .

“La relación con Francia Insumisa se acabó”, señaló.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.