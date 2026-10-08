La poeta y ensayista canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura

La autora canadiense Anne Carson ganó el jueves el Premio Nobel de Literatura “por su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

La escritora se encontraba en Islandia “escuchando el viento” cuando la Academia Sueca logró comunicarse con ella para notificarle del premio, dijo Ingrid Carlberg, secretaria permanente de la institución.

Nacida en Toronto, Carson se inspira en temas e historias de la literatura griega y romana antiguas para obras que a menudo combinan elementos de poesía, ensayo y ficción.

Entre sus libros figuran “Eros the Bittersweet” ("Eros dulce y amargo"), una mirada al placer y el dolor del deseo en la literatura griega antigua; la novela en verso “Autobiography of Red” ("Autobiografía de Rojo"); “Men in the Off Hours” ("Hombres en sus horas libres"), una colección de poesía y prosa que ganó el Premio Griffin de poesía de Canadá en 2001; y “Norma Jeane Baker of Troy” ("Norma Jeane Baker de Troya"), que compara a Marilyn Monroe y a Helena de Troya.

El año pasado, el escritor húngaro László Krasznahorkai, cuyas novelas surrealistas y anárquicas combinan una visión sombría del mundo con un humor mordaz, ganó el Nobel de Literatura por una obra que, según la academia, sostiene el poder del arte en medio del “terror apocalíptico”.

Esta semana se anunciaron los ganadores en tres categorías científicas: el Nobel de Medicina fue para tres científicos cuyo trabajo condujo a una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar cómo funciona el cerebro; el de Física reconoció los esfuerzos de un científico por desmitificar un raro grupo de neutrinos, y el de Química reconoció la labor de dos científicos para desentrañar misteriosas imágenes especulares en moléculas, un descubrimiento que se ha utilizado para desarrollar innumerables medicamentos.

El Nobel de la Paz se dará a conocer el viernes y el de Ciencias Económicas, el lunes.

La dotación del premio este año es de 12 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares), ya sea para una única persona, un pequeño grupo o una organización.

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Dazio informó desde Berlín.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.