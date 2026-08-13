Polonia dice que frustró complot de Rusia para matar a ciudadano ucraniano-estadounidense

Las autoridades polacas detuvieron a un ciudadano ruso acusado de tratar de matar a un ciudadano ucraniano-estadounidense por órdenes de los servicios de inteligencia de Rusia.

El primer ministro Donald Tusk declaró el jueves que las autoridades polacas frustraron el complot, y que esta es la primera vez que “alguien por orden de Rusia” intenta atacar a un ciudadano estadounidense en el territorio de otro país de la OTAN.

El ciudadano estadounidense-ucraniano “resultaba incómodo para el régimen de Putin”, manifestó Tusk en conferencia de prensa.

El ciudadano ruso fue detenido el 7 de agosto, indicaron funcionarios polacos.

La operación se llevó a cabo en cooperación con los servicios estadounidenses, apuntó Tomasz Siemoniak, ministro de Polonia encargado de coordinar los servicios secretos. Señaló que el blanco del complot era un ciudadano estadounidense “de origen ucraniano”. Por ahora las autoridades no han dado más detalles sobre el caso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.