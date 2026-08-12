Tormenta tropical Cristóbal se forma en el océano Atlántico, lejos de las Azores

La tormenta tropical Cristóbal se formó el miércoles en el océano Atlántico, muy al oeste de las Azores, informaron los meteorólogos.

No había vigilancias ni avisos costeros en vigor, indicó el Centro Nacional de Huracanes en Miami y la tormenta está prevista a disiparse el jueves.

Cristóbal se encontraba a unos 1.416 kilómetros (880 millas) al oeste de las Azores con vientos máximos sostenidos de 72 kph (45 mph). Se desplazaba hacia el este.

Mientras tanto, en el océano Pacífico, el Centro Nacional de Huracanes emitió avisos sobre el Ciclón Tropical Potencial Uno-C, que se encuentra a unos 1.609 kilómetros (1.000 millas) al este-sureste de las islas hawaianas y tenía vientos de 56 kph (35 mph) .

El Centro Nacional de Huracanes apuntó que el sistema se desplazaba hacia el oeste y está previsto a fortalecerse hasta convertirse en una tormenta tropical antes de acercarse a las islas hawaianas hacia finales del viernes. Probablemente se necesitará una vigilancia de huracán o una vigilancia de tormenta tropical para las islas a primera hora del jueves, informaron los meteorólogos.

El sistema podría traer totales de lluvia de 13 a 25 centímetros (5 a 10 pulgadas) en la cadena de islas, con hasta 51 centímetros (20 pulgadas) posibles, informaron los meteorólogos. Eso podría producir inundaciones y deslaves de lodo, indicó el Centro Nacional de Huracanes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.