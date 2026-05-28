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Policía dice que un hombre apuñaló e hirió a 3 en estación de tren en Suiza antes de ser arrestado

EUR-GEN SUIZA-APUÑALAMIENTO
EUR-GEN SUIZA-APUÑALAMIENTO (AP)

Un hombre apuñaló e hirió a tres personas en la estación de tren de la ciudad suiza de Winterthur el jueves antes de ser arrestado, dijo la policía.

La policía regional de Zúrich indicó en un comunicado que el ataque ocurrió poco después de las 8:30 de la mañana. Los motivos del sospechoso, un ciudadano suizo de 31 años, están siendo investigados, agregó.

Las tres víctimas —todas suizas, de 28, 43 y 52 años— fueron trasladadas a hospitales. No se dio información sobre la gravedad de sus heridas.

Winterthur es una ciudad con alrededor de 123.000 habitantes ubicada en el noreste del país, cerca de la ciudad más grande de Suiza, Zúrich.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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