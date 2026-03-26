Eslovenia dice que ha destapado evidencia de injerencia extranjera en elecciones

La agencia de inteligencia de Eslovenia ha “confirmado de manera inequívoca influencias extranjeras” en las elecciones parlamentarias del fin de semana pasado, informó el gobierno del país el jueves.

El gobierno indicó en un comunicado emitido tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional que la Agencia de Inteligencia y Seguridad de Eslovenia, o SOVA, “presentó actividades concretas de una agencia extranjera de parainteligencia, así como contactos con entidades eslovenas”.

“Las pruebas recopiladas, tanto dentro del país como en el extranjero, ya han sido entregadas entretanto a las autoridades competentes de aplicación de la ley, a la fiscalía y a la policía”, dice el texto. No identificó a la agencia en cuestión.

Las elecciones del domingo terminaron sin un ganador claro. Con más del 99% de los votos contabilizados, el liberal Movimiento Libertad del primer ministro Robert Golob obtuvo 29 escaños en la asamblea de 90 miembros, mientras que el opositor Partido Democrático Esloveno de derecha, o SDS, consiguió 28.

Durante la campaña, se publicaron videos en internet que aparentemente mostraban conversaciones grabadas en secreto en que personas vinculadas al gobierno se jactan de sus conexiones políticas. Un grupo de activistas y periodistas alegó que los videos se filtraron con el objetivo de influir en los votantes. Las autoridades eslovenas han abierto una investigación.

Las acusaciones también sostuvieron que el SDS y una agencia privada extranjera estaban vinculados a las grabaciones, con base en información de inteligencia recopilada. El líder del SDS, Janez Jansa, ha reconocido haber tenido contactos con un asesor de la agencia privada de inteligencia Black Cube, pero ha negado cualquier irregularidad.

Vojko Volk, secretario de Estado para la seguridad nacional e internacional, manifestó la semana pasada que representantes de Black Cube visitaron Eslovenia cuatro veces en los últimos meses, incluida una calle de la capital, Liubliana, donde el partido de Jansa tiene su sede.

El primer ministro Golob ha instado a la Unión Europea a investigar.

Black Cube dijo a AP en un correo electrónico que “Black Cube es una firma de inteligencia que presta servicios exclusivamente a clientes que realizan actividades empresariales en todo el mundo, apoyando litigios, arbitrajes y casos de delitos de cuello blanco. Black Cube obtiene asesoramiento legal en cada jurisdicción en la que opera para garantizar la legalidad de sus actividades”.

“La corrupción es un fenómeno que perjudica a las economías e impide la actividad empresarial legítima. Black Cube seguirá descubriendo fraude, corrupción y disipación de activos en todos sus casos a nivel mundial, como lo ha hecho de manera constante en los últimos 15 años”, afirmó la agencia.

El gobierno de Eslovenia indicó en un comunicado separado el 20 de marzo que el jefe de SOVA, Josko Kadivik, presentó “un relato completo de los hechos ocurridos entre el 10 y el 11 de diciembre de 2025, junto con pruebas materiales de las conexiones de tres representantes de la corporación privada de inteligencia Black Cube (Giora Eiland, Liron Tzur y Dan Zorella) con la visita a Trstenjakova ulica 8 en Liubliana, donde el partido SDS tiene su sede”.

Kadivik, añadió el comunicado, “presentó conclusiones sobre las actividades de Black Cube en el territorio de Eslovenia y en el extranjero, que asimismo demuestran operaciones de contrainteligencia contra la República de Eslovenia e injerencia extranjera en las elecciones eslovenas”.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.