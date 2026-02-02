El premio Grammy a la trayectoria de Fela Kuti es un gran logro para la música africana

Fela Kuti se convirtió en el primer africano en recibir el Premio a la Trayectoria de la Academia de la Grabación en los Premios al Mérito Especial de los Grammy.

Fue honrado póstumamente el sábado junto a Chaka Khan, Cher, Carlos Santana y Whitney Houston.

El premio subraya la contribución del artista a la música y como la inspiración de uno de los géneros de música africana contemporánea más populares, el Afrobeats. Los críticos musicales nigerianos acogieron con satisfacción el reconocimiento como un reflejo de su influencia perdurable.

“Lo que el reconocimiento significa localmente es la inspiración que Fela ha proporcionado durante más de 50 años”, dijo a The Associated Press Joey Akan, crítico musical nigeriano y fundador de Afrobeats Intelligence.

Fela, saxofonista y padre del Afrobeat —diferente del Afrobeats— conocido más popularmente por su primer nombre, nació en 1938 en la Nigeria colonial. Su carrera musical, que abarcó décadas desde finales de los años 50 hasta los 90 en múltiples países, es una mezcla distintiva de trompetas de alta energía, jazz y funk con ritmos yoruba.

La lucha de Fela contra la corrupción gubernamental y el imperialismo occidental

Para los nigerianos, desempeñó muchos roles: un músico pionero, un activista que denunció a los sucesivos gobernantes militares de Nigeria, una referencia cultural en la lucha contra el imperialismo occidental, un polígamo en serie y fumador.

Pero en cuanto a la música, un tema notable en su obra de décadas es su protesta contra la hegemonía cultural occidental, de la cual algunos críticos dicen que la Academia de la Grabación es parte. Arremetió contra los vestigios neocoloniales del dominio británico en Nigeria y el liderazgo poscolonial corrupto de su país natal, especialmente los gobiernos militares.

En su canción de 1977 "Colonial Mentality", cantaba: "De ting wey black no good / Na foreign things them dey like / No be so?" ("Las cosas que son negras son inferiores / Les gustan las cosas extranjeras. ¿No es así?")

En un polémico tema de 1989, "Beasts of No Nation", arremetió contra Naciones Unidas y casi todos los líderes mundiales de la época. "Dem call the place United Nations / Hear oh another animal talk / Wetin united inside United Nations?" ("Llaman al lugar Naciones Unidas / Escucha otra narrativa sin sentido / ¿Qué está unido en las Naciones Unidas?").

Fue encarcelado muchas veces por los gobiernos autocráticos nigerianos por sus críticas, notablemente durante 20 meses por el entonces líder de la junta de Nigeria, Muhammadu Buhari, en 1984. En 1977, casi 1.000 soldados asaltaron su autodenominada República de Kalakuta, su residencia en Lagos, y la incendiaron. Su madre, Fumilayo Ransome-Kuti, una destacada activista, murió a causa de las heridas sufridas en el ataque.

Dolapo Amusat, fundador de WeTalkSound, una empresa creativa nigeriana, dijo a la AP: "Independientemente del contraste entre lo que Fela representaba y lo que representa el premio, creo que es un neto positivo para la música africana. Y muestra hasta dónde llega la influencia de Fela y cuán extendido es su reconocimiento".

Fela murió en 1997 por complicaciones del SIDA. Su legado ayudó a crear uno de los períodos más exitosos en la música nigeriana, con artistas como Burna Boy y Wizkid que a menudo hacen referencia a Fela.

En los últimos años, la música africana ha ganado un reconocimiento significativo en la Academia de la Grabación. En 2024, la academia introdujo la categoría de Mejor Interpretación de Música Africana. Burna Boy, Tems y Tyla de Sudáfrica han ganado varios premios en las ceremonias desde 2020.

Muchos artistas globales, incluidos Beyoncé, Mos Def, Nas y J.Cole, también han sampleado a Fela, y sus canciones han sonorizando muchas producciones de Hollywood.