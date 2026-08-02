Mueren 13 turistas extranjeros tras estrellarse avioneta en el sur de Perú

Una avioneta que transportaba a turistas extranjeros se estrelló el sábado en el sur de Perú, en las afueras de la ciudad de Nasca, causando la muerte de 13 personas, informaron las autoridades.

Entre las víctimas se encontraban siete ciudadanos italianos con edades entre 18 y 54 años, dos españoles de 52 años y dos alemanes de 77 y 78 años, confirmó el Ministerio de Transporte. En tanto, los tripulantes fueron identificados como el piloto Américo Salazar y la copiloto Irenka Guanilo del Carpio, añadió un reporte oficial.

La presidenta Keiko Fujimori lamentó el hecho y afirmó que se evalúa “la suspensión temporal” del aeropuerto, aunque la decisión se adoptará cuando reciba los informes de los ministerios involucrados, dijo en declaraciones a la prensa.

La aeronave de la empresa privada Aerodiana partió desde el aeropuerto de Pisco y se precipitó en la zona de Pueblo Viejo, cercana a la reserva arqueológica de Nasca, indicó el gobierno local en un comunicado en redes sociales.

Según ese cabildo, la aeronave debía realizar un “vuelo turístico” sobre las Líneas y Geoglifos de Nasca que solo pueden apreciarse plenamente desde aviones o torres de observación.

Personal de la Fiscalía se trasladó a la zona para realizar el levantamiento de los cuerpos, señaló un comunicado difundido en la cuenta de X del Ministerio Público, que confirmó que entre las víctimas se encontraban ciudadanos extranjeros.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) informó previamente en un reporte oficial que coordina acciones y brinda apoyo a las embajadas de los países de origen de las víctimas.

La aerolínea señala en su pagina en internet que opera vuelos desde hace 14 años para la promoción turística de la región. The Associated Press se contactó telefónicamente para solicitar un pronunciamiento, pero no obtuvo respuesta.

Reportes de medios peruanos dejaron ver sobre el área desértica que caracteriza la zona los restos de la aeronave calcinados en medio de una humareda, y sus llantas y otras partes de su estructura esparcidas en medio del campo.

Nasca se encuentra a 450 kilómetros (280 millas) al sur de la capital Lima y acoge las enigmáticas Líneas de Nasca, enormes geoglifos grabados en el desierto hace más de 1.500 años y uno de los ecosistemas desérticos más frágiles de Perú.