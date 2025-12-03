Hombre libio acusado de asesinato, violación y tortura comparece ante la CPI

Un hombre libio acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en una prisión de Trípoli compareció ante la Corte Penal Internacional el miércoles, sentado impasible mientras un funcionario del tribunal leía los cargos que incluían asesinato, violación y tortura.

Khaled Mohamed Ali El Hishri, de 47 años, habló solo para confirmar su edad e identidad y más tarde para pedir a los jueces que lo liberen mientras su caso avanza.

La jueza presidenta Iulia Motoc le indicó al abogado de El Hishri que presentara una solicitud escrita de liberación provisional al tribunal.

El Hishri fue enviado a Holanda el lunes por Alemania, donde fue arrestado en julio por orden de la CPI. Los fiscales alegan que era un comandante superior en la prisión de Mitiga, donde dicen que ordenó o supervisó crímenes entre 2015 y 2020.

Enfrenta seis cargos de crímenes de lesa humanidad y seis de crímenes de guerra por el presunto abuso de detenidos en la prisión, incluyendo el asesinato de una persona y la supervisión del asesinato, violación y tortura de otros, según los cargos leídos en la audiencia pública. No se le requirió que se declarara culpable o inocente de los cargos.

Habrá una audiencia el 19 de mayo en la que los jueces evaluarán si las pruebas contra El Hishri son lo suficientemente sólidas como para justificar llevarlo a juicio.

Su caso está destinado a ser el primero de un sospechoso libio en ir a juicio en el tribunal internacional, cuyos fiscales fueron encargados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2011 de iniciar una investigación en la nación del norte de África mientras descendía al caos tras un levantamiento que derrocó al dictador Moamar Gadafi.

El tribunal había emitido rápidamente una orden de arresto para Gadafi, pero los rebeldes lo mataron antes de que pudiera ser detenido y enviado a La Haya.

El tribunal tiene órdenes de arresto para otros nueve sospechosos libios, incluido uno de los hijos de Gadafi.

Italia arrestó pero luego liberó por un tecnicismo a uno de los sospechosos, Ossama Anjiem, también conocido como Ossama al-Masri, en enero, lo que provocó indignación entre los defensores de los derechos humanos. También fue acusado de crímenes en la prisión de Mitiga.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.