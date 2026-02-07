Hombre de Ohio acusado de amenazar de muerte a JD Vance poseía archivos de abuso infantil

Un hombre de Ohio fue acusado de amenazar con asesinar al vicepresidente de Estados Unidos JD Vance cuando visitaba su estado natal el mes pasado. Sin embargo, su abogado dijo que el estado de salud de su cliente hace improbable que hubiera podido llevar a cabo la amenaza.

Además del cargo por amenazar a Vance, los fiscales también acusaron a Shannon Mathre de poseer archivos digitales que representan abuso sexual infantil, los cuales fueron descubiertos durante la investigación. Ese segundo cargo conlleva una pena mucho más severa, de hasta 20 años de prisión. El cargo relacionado con las amenazas podría producir una sentencia máxima de cinco años.

El abogado Neil McElroy dijo que los problemas de salud de Mathre habrían sido evidentes para cualquier persona que se encontrara en la sala del tribunal el viernes, cuando se declaró inocente de los cargos, por lo que no cree que el cargo de amenaza tenga sentido. McElroy señaló que no podía comentar sobre el cargo relacionado con la posesión de archivos de abuso sexual infantil porque los fiscales aún no han dado detalles sobre el asunto en esta etapa temprana del caso.

“Cualquier persona que pase tiempo en una habitación con el señor Mathre o tenga conocimiento de su condición —su condición física, su condición mental— puede ver que es una farsa”, dijo el abogado. Se negó a entrar en detalles sobre los problemas de salud del acusado, pero dijo que tiene “algunas discapacidades mentales y varias condiciones más”.

Aun así, el Departamento de Justicia y el Servicio Secreto tomaron la amenaza muy en serio después de que Mathre dijera “Voy a averiguar dónde va a estar (el vicepresidente) y usaré mi arma automática M14 para matarlo”.

En la acusación presentada ante el tribunal no se ofrecen muchos detalles sobre la amenaza o las imágenes que supuestamente poseía, pero el Servicio Secreto informó que la investigación fue más allá de la amenaza en línea para examinar también las acciones y el comportamiento de Mathre. El teléfono Samsung del hombre de 33 años, residente de Toledo, fue incautado el 21 de enero como parte de la investigación.

“Nuestros abogados procesan vigorosamente esta repugnante amenaza contra el vicepresidente Vance”, dijo la secretaria de Justicia, Pamela Bondi, en un comunicado. “Puedes esconderte detrás de una pantalla, pero no puedes esconderte de este Departamento de Justicia”.

David M. Toepfer, fiscal federal del Distrito Norte de Ohio, señaló que “las amenazas hostiles y violentas contra el vicepresidente, o cualquier otro funcionario público, no serán toleradas en nuestro distrito”.

El mes pasado, otro hombre de Ohio fue acusado cuando las autoridades informaron que rompió varias ventanas en la casa de Vance en Ohio poco después de que el vicepresidente regresara a Washington tras una visita de fin de semana a ese estado. El Servicio Secreto arrestó a William D. DeFoor, de 26 años, cuando huía de la casa de Vance el 5 de enero. El vicepresidente se encuentra actualmente en Milán, Italia, asistiendo al inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El agente del Servicio Secreto a cargo de la oficina de Toledo, Matthew Schierloh, dijo que no debería haber tolerancia alguna para cualquier tipo de violencia política en este país.

“La seguridad de aquellos a quienes protegemos es primordial en todo lo que hacemos”, afirmó. “Gracias a los miembros vigilantes del público y al trabajo tenaz de nuestros agentes especiales, se llevó a cabo una investigación conjunta exhaustiva, que dio como resultado el arresto de un acusado por hacer amenazas contra el vicepresidente”.

Mathre tiene programada una audiencia en el tribunal el miércoles para determinar si permanecerá bajo custodia mientras el caso avanza.

