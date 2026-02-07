Consejo presidencial de Haití renuncia tras casi dos años en el poder

El consejo presidencial de Haití renunció el sábado tras casi dos años de un tumultuoso gobierno junto a un primer ministro respaldado por Estados Unidos, quien se espera que permanezca en el poder mientras el país se prepara para las primeras elecciones generales en una década.

Días antes de que el consejo de nueve miembros se disolviera, Washington desplegó un buque de guerra y dos barcos de la Guardia Costera de Estados Unidos en aguas cercanas a Puerto Príncipe, la capital de Haití, donde las pandillas controlan el 90% del territorio.

“La presencia naval parece ser la prueba más reciente de la disposición de Washington a usar la amenaza de la fuerza para dar forma a la política en el hemisferio occidental”, afirmó Diego Da Rin, analista del International Crisis Group.

A finales de enero, dos de los miembros más influyentes del consejo anunciaron que una mayoría había votado para destituir al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, desafiando los llamados del gobierno de Estados Unidos a mantener la frágil estabilidad política del país.

Días después, Washington anunció la revocación de visas para cuatro miembros del consejo no identificados y un ministro del gabinete.

El plan del consejo para destituir a Fils-Aimé por razones no divulgadas pareció quedar de lado cuando sus miembros renunciaron el sábado en una ceremonia oficial.

“Necesitamos dejar de lado nuestro interés personal y continuar el progreso por la seguridad”, dijo el presidente saliente del consejo, Laurent Saint-Cyr, quien rechazó la presión para destituir al primer ministro.

Fils-Aimé habló brevemente, diciendo que se dirigiría a la nación más tarde ese día.

“El consejo presidencial ha hecho su trabajo al allanar el camino para una gobernanza consciente de los problemas de seguridad y electorales”, expresó.

Da Rin señaló que hay negociaciones en curso para decidir qué reemplazará al consejo mientras una nueva misión de seguridad multinacional se prepara para transformar una misión respaldada por la ONU y liderada por la policía keniana, que carecía de personal y fondos suficientes.

“La claridad sobre quién gobernará Haití es esencial”, escribió Da Rin en un ensayo reciente. “Los países que contribuyen a esta fuerza querrán saber que están trabajando junto a un gobierno cuya legitimidad es indiscutida”.

El 7 de febrero es una fecha histórica para Haití, ya que marca el inicio del gobierno democrático tras una dictadura de casi 30 años. También es cuando tradicionalmente los presidentes prestan juramento.

Pero la nación caribeña no logró celebrar elecciones generales el sábado como se había previsto hace un par de años, ya que la violencia de las pandillas se apoderó de gran parte de la capital y extensas áreas de la región central del país. Se anunciaron fechas tentativas para agosto y diciembre, pero muchas personas creen que es poco probable que se celebren elecciones y una segunda vuelta este año.

El consejo se estableció en abril de 2024, casi tres años después de que el presidente Jovenel Moïse fuera asesinado en su residencia, sumiendo a Haití en una agitación generalizada.

En ese momento, el ex primer ministro Ariel Henry no pudo regresar a Haití tras un viaje oficial a Kenia porque una poderosa coalición de pandillas había atacado infraestructuras estatales clave durante varios días, obligando al principal aeropuerto internacional del país a cerrar durante casi tres meses.

El consejo se creó después de que líderes caribeños y funcionarios de Estados Unidos se reunieran urgentemente en Jamaica para construir un marco para una transición política tras la renuncia de Henry.

Los miembros del consejo habían prometido durante mucho tiempo sofocar la violencia de las pandillas y mejorar la vida en Haití, pero se quedaron abrumadoramente cortos.

“El gobierno no ha podido hacer retroceder a las pandillas criminales que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y se han expandido a otras áreas”, señaló Da Rin.

El consejo también fue sacudido por acusaciones de corrupción, ya que, a finales de 2024, una agencia gubernamental acusó de soborno a tres de sus miembros.

El sábado, tras la renuncia del consejo, André Joseph, de 42 años, un vendedor ambulante que vendía dulces fuera de las oficinas gubernamentales, celebró. Actualmente vive en un refugio improvisado y es uno de los 1,4 millones de personas desplazadas por la violencia de las pandillas. Afirmó que quiere regresar a casa.

“Su tiempo se acabó. Estuvieron allí casi dos años y no hicieron nada por el país”, dijo, refiriéndose al consejo. “Haití necesita seguir adelante con un mejor gobierno a cargo que pueda llevar al país en una mejor dirección”.

Coto informó desde San Juan, Puerto Rico.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.