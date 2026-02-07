Israel dice que Netanyahu se reunirá con Trump el miércoles para hablar sobre negociaciones con Irán

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington el miércoles para hablar sobre las conversaciones con Irán, informó el sábado el gobierno israelí.

"El primer ministro cree que todas las negociaciones deben incluir la limitación de los misiles balísticos y el fin del apoyo al eje iraní", declaró el despacho de Netanyahu en un breve comunicado.

Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones indirectas el viernes en Omán que parecieron volver al punto de partida sobre cómo abordar las discusiones sobre el programa nuclear de Teherán.

Trump expresó que Estados Unidos había tenido conversaciones "muy buenas" y dijo que se planearon más para principios de la próxima semana. Estados Unidos estuvo representado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump.

Trump ha amenazado repetidamente con usar la fuerza para obligar a Irán a llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear, después de enviar anteriormente el portaaviones USS Abraham Lincoln y otros buques de guerra a la región en medio de la represión de Teherán a las protestas recientes allí.

Las naciones árabes del Golfo temen que un ataque pueda desencadenar una guerra regional que también los arrastre a ellos, con recuerdos frescos de la guerra que libró Israel contra Irán el pasado junio.

Por primera vez en las negociaciones con Irán, Estados Unidos llevó el viernes a su principal comandante militar en Oriente Medio a la mesa. El almirante de la Marina Brad Cooper, jefe del Comando Central, visitó luego el USS Abraham Lincoln el sábado junto con Witkoff y Kushner, según el comando.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi dijo a periodistas el viernes que "las conversaciones nucleares y la resolución de los principales problemas deben llevarse a cabo en un ambiente tranquilo, sin tensiones y sin amenazas".

Araghchi manifestó que los diplomáticos regresarán a sus capitales, señalando que esta ronda de negociaciones había terminado.

Aún no está claro qué términos está dispuesto a negociar Irán. Teherán ha mantenido que estas conversaciones solo serán sobre su programa nuclear.

Sin embargo, la red de noticias satelital Al Jazeera informó que diplomáticos de Egipto, Turquía y Qatar ofrecieron a Irán una propuesta en la que Teherán detendría el enriquecimiento durante tres años, enviaría su uranio altamente enriquecido fuera del país y se comprometería a "no iniciar el uso de misiles balísticos".

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó el miércoles que las conversaciones necesitaban incluir todos esos temas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.