Messi juega su último partido con Argentina y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

Messi disputó su último partido con la camiseta de Argentina, las elecciones presidenciales en Brasil condujeron a un balotaje y Venezuela conmemoró 100 días desde que dos terremotos devastaron el país.

Los chilenos bendijeron a sus mascotas mientras que el béisbol cubano consiguió su primer patrocinador privado.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 2 y el 8 de octubre de 2026.

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