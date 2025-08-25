Grupo humanitario afirma que guardacostas de Libia dispararon contra su barco en el Mediterráneo

Un grupo humanitario afirmó el lunes que la guardia costera de Libia disparó contra su embarcación mientras buscaba un bote de migrantes en peligro en el mar Mediterráneo.

La organización sin fines de lucro SOS Méditerranée indicó que el enfrentamiento ocurrió el domingo, a unas 40 millas náuticas al norte de la costa libia, y reveló detalles e imágenes del incidente. No se reportaron víctimas, aunque el grupo señaló que la embarcación sufrió daños significativos.

SOS Méditerranée opera el Ocean Viking, con bandera noruega, en asociación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El ataque pareció ser uno de los más violentos que involucran a un barco de rescate europeo y a la guardia costera libia, que recibe entrenamiento, equipo y financiamiento de la Unión Europea.

Un portavoz de la guardia costera no respondió a una solicitud de comentarios. La patrullera utilizada en el ataque fue un regalo de 2023 de Italia a la Guardia Costera de Libia como parte del programa de apoyo de la Unión Europea para la gestión de fronteras, dijo SOS Méditerranée.

Antes de ser atacado, el Ocean Viking había rescatado a 87 personas de dos botes de migrantes, incluidos muchos de Sudán, país devastado por la guerra.

Mientras buscaba un tercer bote de migrantes en peligro, el Ocean Viking fue abordado por una patrullera libia en aguas internacionales, dijo Angelo Selim, el coordinador de búsqueda y rescate a bordo, a The Associated Press. Cuando estaban muy cerca, relató, comenzaron a disparar durante 15 a 20 minutos.

“Al principio, no entendía el ruido de los disparos, pero cuando las primeras ventanas explotaron sobre mi cabeza, todos nos tiramos al suelo”, recordó Selim. Añadió que algunos de los disparos parecían provenir de armas automáticas.

Selim dijo que instruyó a los migrantes y a los miembros de la tripulación no esenciales a encerrarse en la sala de seguridad mientras él y el capitán permanecían en el puente.

Luego, los disparos cesaron, pero las amenazas continuaron. Selim recordó que la Guardia Costera de Libia advirtió al Ocean Viking en árabe por radio: “Si no abandonan el área, vendremos y los mataremos a todos”.

En el video y las fotos del incidente difundidos por SOS Méditerranée, se pueden ver a dos hombres apuntando armas al barco y se escuchan varias ráfagas de disparos. También se ven ventanas rotas y equipos dañados.

“Este incidente no solo fue un acto indignante e inaceptable”, dijo SOS Méditerranée en un comunicado el lunes. "Esto está lejos de ser un caso aislado: la Guardia Costera de Libia tiene un largo historial de comportamiento imprudente que pone en peligro a las personas en el mar, viola flagrantemente los derechos humanos y muestra un total desprecio por el derecho marítimo internacional".

SOS Méditerranée dijo que emitió un mayday después de ser atacado y buscó protección de un barco de la marina italiana cercano, pero no recibió respuesta.

Frontex, la agencia de protección fronteriza de la Unión Europea que a menudo detecta botes en peligro y comparte coordenadas con las autoridades marítimas competentes, calificó el incidente de “profundamente preocupante” e instó a “las autoridades competentes a investigar los eventos de manera rápida y exhaustiva”.

“Frontex sigue plenamente comprometida con salvar vidas en el mar y actúa en línea con el derecho marítimo internacional en todo momento. Ningún rescatista debería estar en peligro mientras realiza un trabajo que salva vidas”, añadió.

El Ocean Viking se dirigía a Italia el lunes con 87 migrantes que había rescatado antes del ataque. El grupo no tenía noticias de los migrantes en el mar que estaban buscando cuando fueron atacados.

Un portavoz del Ministerio del Interior italiano declinó comentar sobre el incidente, mientras que la guardia costera italiana no respondió a una solicitud de comentarios.

"Exigimos una investigación completa sobre los eventos de la tarde de ayer y que los responsables de estos ataques que ponen en peligro la vida sean llevados ante la justicia", dijo Soazic Dupuy, director de operaciones de SOS Méditerranée.

_____

Brito informó desde Barcelona y Paolo Santalucia en Roma.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.