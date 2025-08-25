India advierte a Pakistán sobre amenaza de inundaciones en primer contacto oficial en meses

India lanzó el lunes una alerta a Pakistán sobre posibles inundaciones transfronterizas tras intensas lluvias monzónicas en la región del sur de Asia, inform el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, marcando el primer contacto oficial público en meses entre los dos rivales armados con armas nucleares.

El Ministerio señaló que Nueva Delhi transmitió la información a través de canales diplomáticos en lugar de la Comisión de Aguas del Indo, el mecanismo permanente creado bajo el Tratado de las Aguas del Indo de 1960, mediado por el Banco Mundial.

Un funcionario del gobierno indio, que solicitó permanecer en el anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los medios, dijo que la advertencia se compartió por "razones humanitarias" y no bajo el tratado.

Nueva Delhi no emitió declaraciones al respecto.

La comunicación marcó el primer contacto a nivel diplomático conocido desde mayo, cuando India llevó a cabo ataques con misiles dentro de Pakistán en respuesta al asesinato en abril de 26 turistas en Cachemira. Pakistán lanzó sus propios ataques en respuesta, aumentando los temores de un conflicto más amplio antes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que había mediado un alto el fuego, el cual se ha mantenido.

La alerta de inundación a Pakistán desde India llega mientras las lluvias monzónicas azotan la región. Las inundaciones provocadas por las lluvias han matado a casi 800 personas en Pakistán desde el 26 de junio. Decenas de personas han muerto en inundaciones en Cachemira administrada por India, que está dividida entre ambos lados y reclamada por ambos en su totalidad.

El Tratado de las Aguas del Indo, que fue suspendido por India tras el ataque de abril, regula el reparto del sistema del río Indo, con India controlando los ríos orientales del Ravi, Sutlej y Beas, y Pakistán supervisa los ríos occidentales del Jhelum, Chenab e Indo, que fluyen a través de la disputada región de Cachemira.

