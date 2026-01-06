Grecia destaca gravedad de escasez de agua durante eventos de la Epifanía

Mientras los cristianos ortodoxos de todo el mundo asistían el martes a las ceremonias de la Epifanía para conmemorar el bautismo de Cristo, funcionarios preocupados en Grecia aprovecharon el momento para destacar la creciente escasez de agua.

Un sacerdote lanzó una cruz de madera en las aguas visiblemente mermadas del Lago Maratón, un embalse artificial al norte de Atenas. El agua almacenada allí y en los otros tres embalses que abastecen a Atenas ha disminuido de más de 1.000 millones de metros cúbicos en 2022 a aproximadamente 390 millones de metros cúbicos.

La dramática disminución llevó a las autoridades en noviembre a declarar una emergencia hídrica en la capital.

“Este es el tercer año consecutivo de una caída significativa en los niveles de los embalses. Esto significa que el problema está justo frente a nosotros”, dijo a The Associated Press George Stergiou, presidente de la empresa de servicios de agua de Atenas, EYDAP.

Advirtió que las sequías prolongadas se están volviendo más frecuentes y a menudo son seguidas por lluvias intensas que hacen poco para reponer los suministros.

La empresa estatal ha anunciado un programa de inversión de 2.500 millones de euros (2.900 millones de dólares) a lo largo de una década para reducir las pérdidas de agua y aumentar la seguridad hídrica, incluyendo el reemplazo de tuberías, medidores inteligentes y la ampliación de la reutilización de aguas residuales.

“Lo que queremos hacer, como primer paso, es reemplazar todos aquellos usos que hoy podrían satisfacerse con agua no potable por agua reciclada”, explicó Stergiou.

La gestora del embalse, Sofia Nalpantidou, señaló que el bajo nivel de Maratón debe verse en contexto, destacando que el lago está conectado con el sistema más amplio y se gestiona en parte para el control de inundaciones estacionales.

“Usualmente lo mantenemos más bajo en invierno porque queremos mantener un margen de seguridad”, indicó Nalpantidou.

Los residentes han notado los cambios.

“En el pasado, solía llover mucho más, a veces diariamente. Eso ya no ocurre”, señaló Antonis Stamou, un jubilado de 78 años que asistió al servicio del martes.

