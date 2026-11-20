El gobierno de Myanmar calificó el viernes como “injusta” la histórica sentencia emitida por el máximo tribunal de Naciones Unidas que declaró al país culpable de genocidio contra su minoría rohinya.

Khine Khine Soe, portavoz del presidente, Min Aung Hlaing, apuntó que la decisión de la Corte Internacional de Justicia, anunciada el jueves, se adoptó por una votación de 9-6 para concluir que Myanmar cometió genocidio contra la minoría musulmana rohinya en una brutal operación militar de 2017.

“No todos los 15 jueces estuvieron de acuerdo con la decisión. No fue un fallo unánime", dijo a reporteros en la capital, Naipyidó. "Yo diría que fue injusto”.

El gobierno de Myanmar ha negado haber cometido genocidio y sostuvo que actuó contra insurgentes en su operación militar de 2017 en el estado de Rakhine, en el norte del país.

Según Khine Khine Soe, Myanmar hizo “todos los esfuerzos” para abordar todas las cuestiones planteadas en el tribunal e “hicimos todo lo posible para cumplir con nuestras obligaciones y abordar los asuntos de acuerdo con las normas internacionales”.

Min Aung Hlaing, que ahora es el presidente, era el comandante en jefe del ejército y estaba a cargo de la operación de 2017. La CIJ dijo que las pruebas mostraban que las fuerzas de Myanmar mataron a unos 100.000 rohinya.

Khine Khine Soe no se pronunció acerca de las exigencias de la corte con sede en La Haya, Países Bajos, que ordenó al gobierno de Myanmar, respaldado por los militares, a permitir el regreso seguro de los rohinya al país, pagar reparaciones a los miembros de la comunidad musulmana y procesar a los sospechosos de haber cometido genocidio.

La decisión del tribunal y las opiniones de los jueces tenían más de 300 páginas y que habría que evaluarlas, apuntó.

“Dado que se trata de documentos legales, tendremos que tomarnos nuestro tiempo y estudiarlos cuidadosamente”, dijo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.